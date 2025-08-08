Адиев: В моей карьере появился проект, в котором я могу отработать как минимум год

Главный тренердал комментарий по поводу своей работы наставником.

«Как охарактеризовать тренера Адиева? Вроде бы я и работал в нескольких командах, но это были какие‑то промежуточные моменты, мне нужен был хотя бы год, чтобы утвердиться в РПЛ.

Все понимают, что из себя представляют "Крылья Советов". Самара — очень футбольный город, здесь люди любят футбол. И я посчитал, что в моей карьере наконец появляется такой проект, в который я могу зайти и отработать как минимум год. Потому что во всех других проектах были определенные проблемы и нюансы», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Крылья Советов» занимают второе место в таблице РПЛ, набрав семь очков.