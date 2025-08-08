ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Адиев: В моей карьере появился проект, в котором я могу отработать как минимум год

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарий по поводу своей работы наставником.

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    «Как охарактеризовать тренера Адиева? Вроде бы я и работал в нескольких командах, но это были какие‑то промежуточные моменты, мне нужен был хотя бы год, чтобы утвердиться в РПЛ.

    Все понимают, что из себя представляют "Крылья Советов". Самара — очень футбольный город, здесь люди любят футбол. И я посчитал, что в моей карьере наконец появляется такой проект, в который я могу зайти и отработать как минимум год. Потому что во всех других проектах были определенные проблемы и нюансы», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Крылья Советов» занимают второе место в таблице РПЛ, набрав семь очков.

