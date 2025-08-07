19:00Ноа — ЛинкольнОнлайн
    «Линкольн»«Ноа» — «Линкольн». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
    Все новости спорта

    «Барселона» не может зарегистрировать Жоана Гарсию и Маркуса Рашфорда

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Барселона
    Перед стартом сезона-2025/26 в Ла Лиге «Барселона» столкнулась с проблемой регистрации восьми игроков, которые на данный момент недоступны для участия в матчах.

    Жоан Гарсия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоан Гарсия

    Среди них вратари Жоан Гарсия и Войцех Щенсны, защитники Жерар Мартин и Эктор Форт, полузащитник Ориоль Ромеу, а также нападающие Маркус Рашфорд, Руни Бардагжи и Марк Берналь.

    Причина отказа в регистрации связана с тем, что клуб не выполняет финансовые требования Ла Лиги, в частности, правила по потолку зарплат и финансовой дисциплине.

    «Барселона» намерена решить вопрос до Кубка Гампера, который состоится 10 августа, надеясь на аудит бюджета сезона-2024/25 и подтверждение доходов, включая поступления от VIP-мест на стадионе.

