«Барселона» не может зарегистрировать Жоана Гарсию и Маркуса Рашфорда

Перед стартом сезона-2025/26 в Ла Лигестолкнулась с проблемой регистрации восьми игроков, которые на данный момент недоступны для участия в матчах.

Среди них вратари Жоан Гарсия и Войцех Щенсны, защитники Жерар Мартин и Эктор Форт, полузащитник Ориоль Ромеу, а также нападающие Маркус Рашфорд, Руни Бардагжи и Марк Берналь.

Причина отказа в регистрации связана с тем, что клуб не выполняет финансовые требования Ла Лиги, в частности, правила по потолку зарплат и финансовой дисциплине.

«Барселона» намерена решить вопрос до Кубка Гампера, который состоится 10 августа, надеясь на аудит бюджета сезона-2024/25 и подтверждение доходов, включая поступления от VIP-мест на стадионе.