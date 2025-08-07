сыграют в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Событие состоится 7 августа в Алкмаре. Начало в 21:00 мск.

Клубы проведут третий очный поединок в истории. Ранее в этом же турнире АЗ и «Вадуц» сыграли два поединка. В обоих хозяева одержали победу.

АЗ в прошлый раз допустил ошибку, недооценив финский «Ильвес» и проиграл первый матч. Однако во втором поединке клуб разгромил соперника 5:0 и без труда прошел дальше. Скорее всего, хозяева сделали работу над ошибками и не станут церемониться с заведомо слабым оппонентом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.03 на победу АЗ, 17.5 на победу «Вадуца».

LiveSport: эксперты сайта пророчат «Алкмару» легкую победу и предлагают на него хорошую ставку.

Прогноз ИИ: победа АЗ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «АЗ Алкмар» — «Вадуц» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.