Клубы проведут третий очный поединок в истории. Ранее в этом же турнире АЗ и «Вадуц» сыграли два поединка. В обоих хозяева одержали победу.
АЗ в прошлый раз допустил ошибку, недооценив финский «Ильвес» и проиграл первый матч. Однако во втором поединке клуб разгромил соперника 5:0 и без труда прошел дальше. Скорее всего, хозяева сделали работу над ошибками и не станут церемониться с заведомо слабым оппонентом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.03 на победу АЗ, 17.5 на победу «Вадуца».
- LiveSport: эксперты сайта пророчат «Алкмару» легкую победу и предлагают на него хорошую ставку.
- Прогноз ИИ: победа АЗ со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «АЗ Алкмар» — «Вадуц» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.