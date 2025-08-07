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    «АЗ Алкмаар» легко расправится с «Вадуцем»

    АЗ Алкмаар — Вадуц. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Вадуц». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Вадуц», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 21:00 Вадуц

    Вадуц

  • Вадуц
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    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: Голландцы уверенно прошли «Александрию». Команда во второй встрече разбила «Ильвес».

    При этом «АЗ Алкмаар» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Причем команда в летнем цикле чередует успешные поединке с блеклыми.

    АЗ Алкмар — Вадуц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «АЗ Алкмаар» не смог одолеть ОФИ (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Ильвесу» (5:0). А вот поединок с «Олимпиакосом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «АЗ Алкмаар» постепенно прибавляет в плане результатов. Вот только команда имеет не столь надежные тылы.

    Причем «АЗ Алкмаар» исторически успешно противостоит «Вадуцу». В обоих очных поединках голландцы одолели соперника.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Голландцы уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Вадуц»

    Турнирное положение: «Вадуц» удачно начал официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Вадуц» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и оборона команды не столь часто допускает результативные ошибки.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не особенно успешно. «Вадуц» не сумел обыграть «Этуаль-Каруж» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Данганнону» (3:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Ивердон» (2:1).

    При этом «Вадуц» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вадуц» нынче выглядит довольно выгодно. Да и успешный старт в еврокубках явно окрыляет.

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    При этом «Вадуц» пока преуспевает в плане реализации. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась 5 забитыми мячами.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у «Вадуца» по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается сдержать атаки голландцев.

    Статистика для ставок

    • «Вадуц» не проигрывает 3 матча кряду

    • «АЗ Алкмаар» не уступил в 2 своих последних поединках

    • Голландцы одолели «Вадуц» в обоих очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.22 и 4.00.

    Прогноз: Голландцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.

    «АЗ Алкмаар» способен прибавить в плане реализации, да и обыгрывать «Вадуц» команда обязана априори.

    Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сумеют огорчить друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

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