АЗ Алкмаар — Вадуц. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

АЗ Алкмар
Вадуц
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: Голландцы уверенно прошли «Александрию». Команда во второй встрече разбила «Ильвес».
При этом «АЗ Алкмаар» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Причем команда в летнем цикле чередует успешные поединке с блеклыми.
АЗ Алкмар — Вадуц: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «АЗ Алкмаар» не смог одолеть ОФИ (2:2).
До того команда нанесла поражение «Ильвесу» (5:0). А вот поединок с «Олимпиакосом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «АЗ Алкмаар» постепенно прибавляет в плане результатов. Вот только команда имеет не столь надежные тылы.
Причем «АЗ Алкмаар» исторически успешно противостоит «Вадуцу». В обоих очных поединках голландцы одолели соперника.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Голландцы уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Вадуц»
Турнирное положение: «Вадуц» удачно начал официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.
Причем «Вадуц» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и оборона команды не столь часто допускает результативные ошибки.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не особенно успешно. «Вадуц» не сумел обыграть «Этуаль-Каруж» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Данганнону» (3:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Ивердон» (2:1).
При этом «Вадуц» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вадуц» нынче выглядит довольно выгодно. Да и успешный старт в еврокубках явно окрыляет.
При этом «Вадуц» пока преуспевает в плане реализации. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась 5 забитыми мячами.
Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у «Вадуца» по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается сдержать атаки голландцев.
Статистика для ставок
- «Вадуц» не проигрывает 3 матча кряду
- «АЗ Алкмаар» не уступил в 2 своих последних поединках
- Голландцы одолели «Вадуц» в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.22 и 4.00.
- 2.03Фейеноорд — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.072DROTS — Торпедо Владимир: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.30Ницца — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Голландцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок в активных атаках.
«АЗ Алкмаар» способен прибавить в плане реализации, да и обыгрывать «Вадуц» команда обязана априори.
Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -3.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сумеют огорчить друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.25