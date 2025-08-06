6 августа на «Ред Булл Арене» состоится поединок. Команды сыграют первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Старт в 20:00 мск.

Один из самых интересных матчей раунда. Клубы довольно опытные и сильные, знают, что значит играть в еврокубках. Между собой они уже встречались — в 2019 году в плей-офф Лиги Европы. Тогда по сумме двух встреч «Зальцбург» прошел в 1/8 финала.

Сейчас расклад такой. «Брюгге» только сыграет первый матч в квалификации, но при этом клуб выиграл Суперкубок Бельгии, и даже потерпел поражение в одном из двух туров чемпионата. «Зальцбург» подошел ко встрече после того, как разгромил «Бранн». В новом сезоне у него еще не было неудач — две победы и две ничьи.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры видят в командах равных соперников: 2.58 на «Зальцбург», 2.55 на «Брюгге».

На LiveSport настроены на равный поединок и не ждут много голов. Ставки можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.

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