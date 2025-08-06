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    «Зальцбург» — «Брюгге»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург Брюгге Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    6 августа на «Ред Булл Арене» состоится поединок «Зальцбурга» и «Брюгге». Команды сыграют первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Старт в 20:00 мск.

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    Один из самых интересных матчей раунда. Клубы довольно опытные и сильные, знают, что значит играть в еврокубках. Между собой они уже встречались — в 2019 году в плей-офф Лиги Европы. Тогда по сумме двух встреч «Зальцбург» прошел в 1/8 финала.

    Сейчас расклад такой. «Брюгге» только сыграет первый матч в квалификации, но при этом клуб выиграл Суперкубок Бельгии, и даже потерпел поражение в одном из двух туров чемпионата. «Зальцбург» подошел ко встрече после того, как разгромил «Бранн». В новом сезоне у него еще не было неудач — две победы и две ничьи.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры видят в командах равных соперников: 2.58 на «Зальцбург», 2.55 на «Брюгге».

    • На LiveSport настроены на равный поединок и не ждут много голов. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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