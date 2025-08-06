Один из самых интересных матчей раунда. Клубы довольно опытные и сильные, знают, что значит играть в еврокубках. Между собой они уже встречались — в 2019 году в плей-офф Лиги Европы. Тогда по сумме двух встреч «Зальцбург» прошел в 1/8 финала.
Сейчас расклад такой. «Брюгге» только сыграет первый матч в квалификации, но при этом клуб выиграл Суперкубок Бельгии, и даже потерпел поражение в одном из двух туров чемпионата. «Зальцбург» подошел ко встрече после того, как разгромил «Бранн». В новом сезоне у него еще не было неудач — две победы и две ничьи.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры видят в командах равных соперников: 2.58 на «Зальцбург», 2.55 на «Брюгге».
- На LiveSport настроены на равный поединок и не ждут много голов. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.