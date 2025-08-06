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    «Ред Булл» Зальцбург и «Брюгге» проведут равный матч

    Ред Булл Зальцбург — Брюгге: прогноз на футбол и ставка за 3.55

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл» Зальцбург — «Брюгге»
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    Хоэль Ордоньес — защитник «Брюгге»
    6 августа в матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ред Булл» Зальцбург и «Брюгге». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл» Зальцбург — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ред Булл» Зальцбург

    Турнирное положение: «Ред Булл» Зальцбург стартовал в Лиге чемпионов во втором раунде квалификации и смог пробиться в следующий круг.

    Команда заняла в прошлом сезоне третью строчку в чемпионате Австрии, набрав 38 очков в 22 матчах. На стадии плей-офф чемпионов «Ред Булл» занял вторую строчку.

    Последние матчи: «Ред Булл» в последнем матче сыграл вничью с клубом «Рид» в чемпионате Австрии со счетом 2:2.

    В первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл» разгромил норвежский «Бранн» в гостях со счетом 4:1.

    В ответной игре команды сыграли 1:1. «Ред Булл» смог пройти в следующий круг с общим счетом 5:2.

    Не сыграют: «Ред Булл» имеет большие проблемы с составом. В лазарете сразу семь игроков.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Состояние команды: «Ред Булл» показал хорошую игру в первом раунде и получил возможность бороться за путевку в общий этап Лиги чемпионов.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» стартует в Лиге чемпионов с полуфинала квалификации.

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    • Последние матчи: «Брюгге» сыграл два матча в чемпионате Бельгии по футболу.

    В первом туре «Брюгге» выиграл клуб «Генк» со счетом 2:1. Во втором матче сезона команда минимально проиграла «Мехелену» (1:2).

    Не сыграют: травмирован нападающий Густаф Нилсон и защитник Кириани Сабе.

    Состояние команды: Команда смогла заработать себе комфортный старт в квалификации Лиги чемпионов благодаря успешному выступлению в чемпионате Бельгии.

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    «Брюгге» не имеет больших проблем с составом, однако в обороне клуб смотрится неубедительно. Однако команда обладает качественным подбором игроков.

    Статистика для ставок

    • «Ред Булл» имеет семь травмированных игроков в составе

    • «Брюгге» проиграл последний матч

    • «Ред Булл» прошел клуб «Банн» в 2-м раунде квалификации

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» считается фаворитом по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 2.55. Ничья в 3.70, а победа «Ред Булла» в 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.12.

    Прогноз: букмекеры ожидают закрытый матч и мы считаем, что такой исход один самых возможных.

    Ставка: Тотал меньше 2.5 в матче за 2.12.

    Дополнительный прогноз: При закрытой игре можно сыграть на равном результате.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.70.

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    Ред Булл Зальцбург — Брюгге: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 06.08.202520:00. «Ред Булл» Зальцбург и «Брюгге» проведут равный матч
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