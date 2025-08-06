Ред Булл Зальцбург — Брюгге: прогноз на футбол и ставка за 3.55

6 августа в матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ред Булл» Зальцбург и «Брюгге». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл» Зальцбург — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ред Булл» Зальцбург

Турнирное положение: «Ред Булл» Зальцбург стартовал в Лиге чемпионов во втором раунде квалификации и смог пробиться в следующий круг.

Команда заняла в прошлом сезоне третью строчку в чемпионате Австрии, набрав 38 очков в 22 матчах. На стадии плей-офф чемпионов «Ред Булл» занял вторую строчку.

Последние матчи: «Ред Булл» в последнем матче сыграл вничью с клубом «Рид» в чемпионате Австрии со счетом 2:2.

В первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл» разгромил норвежский «Бранн» в гостях со счетом 4:1.

В ответной игре команды сыграли 1:1. «Ред Булл» смог пройти в следующий круг с общим счетом 5:2.

Не сыграют: «Ред Булл» имеет большие проблемы с составом. В лазарете сразу семь игроков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Ред Булл» показал хорошую игру в первом раунде и получил возможность бороться за путевку в общий этап Лиги чемпионов.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» стартует в Лиге чемпионов с полуфинала квалификации.

Последние матчи: «Брюгге» сыграл два матча в чемпионате Бельгии по футболу.

В первом туре «Брюгге» выиграл клуб «Генк» со счетом 2:1. Во втором матче сезона команда минимально проиграла «Мехелену» (1:2).

Не сыграют: травмирован нападающий Густаф Нилсон и защитник Кириани Сабе.

Состояние команды: Команда смогла заработать себе комфортный старт в квалификации Лиги чемпионов благодаря успешному выступлению в чемпионате Бельгии.

«Брюгге» не имеет больших проблем с составом, однако в обороне клуб смотрится неубедительно. Однако команда обладает качественным подбором игроков.

Статистика для ставок

«Ред Булл» имеет семь травмированных игроков в составе

«Брюгге» проиграл последний матч

«Ред Булл» прошел клуб «Банн» в 2-м раунде квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» считается фаворитом по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 2.55. Ничья в 3.70, а победа «Ред Булла» в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.12.

Прогноз: букмекеры ожидают закрытый матч и мы считаем, что такой исход один самых возможных.

Ставка: Тотал меньше 2.5 в матче за 2.12.

Дополнительный прогноз: При закрытой игре можно сыграть на равном результате.

Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.70.