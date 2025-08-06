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    Источник: «ПСЖ» не рассматривают Матвея Сафонова как основного голкипера на новый сезон

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол России Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    В «ПСЖ» не рассматривают российского вратаря Матвея Сафонова как основного голкипера на сезон-2025/26, даже несмотря на возможный уход первого номера команды Джанлуиджи Доннаруммы этим летом.

    Матфей Сафонов
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    Матфей Сафонов

    «Клуб дал понять Сафонову, что если он хочет регулярно выходить на поле, возможны варианты аренды или полноценного трансфера, в том числе и в клубы Лиги 1. Если же Сафонов решит остаться, то будет бороться только за статус второго номера», — приводит слова источника Sport 24.

    Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В сезоне-2024/25 он провел 17 матчей, в которых сохранил ворота в неприкосновенности семь раз и пропустил 13 голов.

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