Источник: «ПСЖ» не рассматривают Матвея Сафонова как основного голкипера на новый сезон

не рассматривают российского вратарякак основного голкипера на сезон-2025/26, даже несмотря на возможный уход первого номера командыэтим летом.

«Клуб дал понять Сафонову, что если он хочет регулярно выходить на поле, возможны варианты аренды или полноценного трансфера, в том числе и в клубы Лиги 1. Если же Сафонов решит остаться, то будет бороться только за статус второго номера», — приводит слова источника Sport 24.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В сезоне-2024/25 он провел 17 матчей, в которых сохранил ворота в неприкосновенности семь раз и пропустил 13 голов.