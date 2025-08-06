Деметрадзе: Ужесточение лимита на легионеров ничего даст РПЛ

Известный в прошлом грузинский нападающийвысказал свою точку зрения по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Однозначно, ужесточение лимита на легионеров не пойдёт на пользу российскому футболу. У многих клубов есть серьёзные финансовые возможности. Такие команды, как "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", привозят в Россию качественных легионеров. А из-за лимита их станет меньше», — сказал Деметрадзе «Чемпионату».

Ранее появилась информация от министр спорта РФ Михаила Дегтярева, заявившего, что с нового сезона в РПЛ число легионеров на поле будет уменьшено. По его словам, будет разрешено иметь 5 иностранных игроков на поле и пять в заявке.