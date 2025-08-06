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    • «Црвена Звезда» в гостях одолела «Лех» в матче квалификации ЛЧ
    Все новости спорта

    «Црвена Звезда» в гостях одолела «Лех» в матче квалификации ЛЧ

    «Лех» — «Црвена Звезда»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Црвена Звезда» одержала победу над «Лехом» (3:1) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов.

    «Лех»
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    «Лех»

    В составе гостей голы хет-трик оформил Раде Крунич, который отличился на 9-й, 53-й и 73-й минутах встречи.

    У «Леха» гол забил Микаэль Исхак на 34-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лех П — Црвена Звезда 1:3
    Голы: 0:1 Раде Крунич (9'), 1:1 Микаэль Исхак (34'), 1:2 Раде Крунич (53'), 1:3 Раде Крунич (73') Лех П: Жоэл Виейра Перейра (Роберт Гумни, 82'), Антонио Милич, Матеуш Скшипчак, Жоау Моутинью, Антони Козубаль (Гисли Тордарсон, 71'), Филип Ягелло (Тимоти Оума, 71'), Али Голизаде (Филип Шимчак, 64'), Луис Пальма, Лео Бенгтссон (Пабло Родригес, 64'), Микаэль Исхак, Bartosz Mrozek Црвена Звезда: Матеус, Милош Велькович, Соль Ён Ву, Раде Крунич, Мирко Иванич (Петер Оладейи Олайинка, 75'), Наяир Тикнизян, Шериф Ндиайе (Марко Арнаутович, 78'), Бруно Дуарте (Александар Катай, 78'), Тими Элшник, Милсон (Шави Бабика, 46'), Rodrigo De Souza Prado Предупреждения: Филип Ягелло (19'), Раде Крунич (21')

    Ответная игра между этими командами состоится 12-го августа в Белграде (Сербия).

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