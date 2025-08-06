«Римляне» подошли к этой игре в хорошей форме. Они выиграли все 3 предыдущих матча предсезонки, причем без пропущенных мячей.
«Вилла» таким похвастаться не может, хотя и сыграла больше матчей. В пяти играх бирмингемцы одержали только одну викторию.
Мнение экспертов расходятся. Кто-то считает фаворитом «Астон Виллу», кто-то полагает, что «Рома» имеет больше шансов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.96 на победу «Астон Виллы», 3.70 на ничью, 2.95 на победу «Ромы».
- Мнение экспертов LiveSport: «Рома» имеет больше шансов на победу.
- Прогноз ИИ: будет ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.