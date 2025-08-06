6 августа в 21:30 мск состоится товарищеский поединок между

«Римляне» подошли к этой игре в хорошей форме. Они выиграли все 3 предыдущих матча предсезонки, причем без пропущенных мячей.

«Вилла» таким похвастаться не может, хотя и сыграла больше матчей. В пяти играх бирмингемцы одержали только одну викторию.

Мнение экспертов расходятся. Кто-то считает фаворитом «Астон Виллу», кто-то полагает, что «Рома» имеет больше шансов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.96 на победу «Астон Виллы», 3.70 на ничью, 2.95 на победу «Ромы».

Мнение экспертов LiveSport: «Рома» имеет больше шансов на победу.

Прогноз ИИ: будет ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.