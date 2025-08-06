Астон Вилла — Рома: прогноз на футбол и ставка за 2.32

Астон Вилла
Рома
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» в летних контрольных поединках пока не преуспевают. Команда пропускала в каждом из спаррингов.
При этом «Астон Вилла» в 5 спаррингах лишь один раз. Зато команда не проигрывала в 3 своих последних поединках.
Астон Вилла — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» не смогли одолеть «Нэшвилл» (2:2).
До того команда сумела одолеть «Сент-Луис Сити» (2:1). А вот поединок с «Айнтрахтом» Фр завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Астон Вилла» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» нынче пребывают далеко не в оптимальных кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, вот только победы даются натужно.
Причем «Астон Вилла» в трех своих последних матчах забивала по 2 мяча. Да и вообще, летние спарринги команде даются сложно.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Вилланы» постараются поднатореть в плане реализации.
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» в летних спаррингах выглядит уверенно. Команда победила в 3 первых контрольных матчах.
Причем «Рома» победила в 5 своих последних поединках. А вот не пропускают римляне уже четыре матча кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рома» переиграла «Ланс» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Канну» (3:0). А вот несколько ранее она с натугой одолела «Кайзерслаутерн» (1:0).
При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волки» весьма выгодно выглядят в плане надежности тылов. Команда в летних спаррингах еще не пропускала.
При этом «Рома» не проигрывает 5 матчей кряду. Да и Артем Довбик явно способен поднатореть в плане реализации.
Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. «Волки» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Римляне явно постараются продлить свой успешный сериал.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» не проигрывала в 3 своих последних поединках
- «Волки» победили в 5 последних матчах
- Римляне не пропускали в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.
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Прогноз: «Волки» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «вилланов».
«Рома» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона англичан ошибается частенько.
Ставка: Победа «Ромы» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65