Сенников: «Локомотив» хорошо укомплектовался

Экс-защитник московскоговысказался про старт железнодорожников в РПЛ.

Клуб лидирует в таблице, записал в актив 9 очков после трех встреч.

«Московский "Локомотив" хорошо укомплектовался. Каких-то громких трансферов не было, но пришли квалифицированные игроки из российского чемпионата. Ребята с 1-го тура приносят пользу команде. "Локомотив" должен был брать очки с "Сочи" и "Пари НН". С "Краснодаром" была сложная игра, но хорошо подготовились.

У "Локомотива" есть хорошие победные серии, но стабильности на протяжении всего чемпионата не хватает», — сказал Сенников «Чемпионату».