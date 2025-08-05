ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Рубина празднуют голДаку продолжает разрывать: «Рубин» разобрал «Сочи» и взлетел на 4-е место
  • 10:42
    • «Манчестер Сити» готовит новый контракт для Родри
  • 09:45
    • Антон Миранчук может перейти в московское «Динамо»
  • 08:45
    • Келлвен перешел из ЦСКА в «Палмейрас»
  • 07:47
    • Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто
  • 09:09
    • Хачанов прокомментировал выход в полуфинал турнира в Торонто
    Все новости спорта

    Сенников: «Локомотив» хорошо укомплектовался

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался про старт железнодорожников в РПЛ.

    Дмитрий Сенников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Сенников

    Клуб лидирует в таблице, записал в актив 9 очков после трех встреч.

    «Московский "Локомотив" хорошо укомплектовался. Каких-то громких трансферов не было, но пришли квалифицированные игроки из российского чемпионата. Ребята с 1-го тура приносят пользу команде. "Локомотив" должен был брать очки с "Сочи" и "Пари НН". С "Краснодаром" была сложная игра, но хорошо подготовились.

    У "Локомотива" есть хорошие победные серии, но стабильности на протяжении всего чемпионата не хватает», — сказал Сенников «Чемпионату».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Фрица и выйдет в полуфинал «тысячника» в Торонто?
  • Рублев — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Киевляне не оставят ворота киприотов на замке?
  • «Динамо» Киев — «Пафос». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Мальмё» и «Копенгаген» сыграют вничью в первом матче?
  • «Мальмё» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Мальмё — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Клаксвик — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шкендия — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лех — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Свитолина — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры