«Рубин» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Казанскийназвали стартовые составы на матч 3-го тура Российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Евгений Ставер (вратарь), Егор Тесленко, Игорь Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Велдин Ходжа, Александар Юкич, Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай.

«Сочи»: Александр Дегтев (вратарь), Набиль Абердин, Артём Макарчук, Марсело, Игнасио Сааведра, Антон Зиньковский, Дмитрий Васильев, Руслан Магаль, Михаил Игнатов, Мартин Крамарич, Сауль Гуарирапа.

Стартовый свисток прозвучит в 20:0 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.