Рубин — Сочи: прогноз на футбол и ставка за 1.84

4 августа «Рубин» и «Сочи» сыграют в 3-м туре Российской Премьер-лиги. Начало матча — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: после стартовых двух туров РПЛ «Рубин» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав четыре балла.

В активе казанского клуба одна победа и ничья. Команда смогла поразить ворота соперников четыре раза, пропусти в свои два.

Последние матчи: в первом туре «Рубин» выиграл матч против «Ахмата» со счетом 2:0. Голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

Во втором туре казанский клуб смог уйти от поражения в игре против «Зенита». «Рубин» отставал 0:2 к началу второго тайма, однако завершил встречу ничейным результатом — 2:2.

Вновь отличился полузащитник Велдин Ходжа. А на 90-й минуте счет сравнял нападающий Мирлинд Даку.

Не сыграют: травмированы защитники Даниил Кузнецов и Урош Дрезгич.

Состояние команды: «Рубин» хорошо начал нынешний сезон РПЛ, показав хладнокровие и характер.

Казанский клуб обладает солидным набором игроков в атаке и готов к надежной игре в обороне, что показал матч против «Ахмата».

Ключевой потерей можно назвать травму защитника Уроша Дрезгича. Сербский футболист получил травму крестообразных связок и пропустит большую часть сезона.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» ужасно начал сезон. В первых двух турах команда не одержала ни одной победы.

Команда располагается на последней, 16-й, строчке в турнирной таблице. Разница мячей после двух матчей — 0:7.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в первом туре «Сочи» разгромно проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:3 в гостевой игре.

Во втором раунде «Сочи» был разгромлен «Акроном» со счетом 0:4 при домашних трибунах.

Не сыграют: травмирован нападающий Павел Мелешин.

Состояние команды: «Сочи» на старте чемпионата выглядит слабо. Команда пока не забила ни одного мяча в двух турах РПЛ.

Хуже эту ситуацию делает ужасная игра в обороне. В матче против «Акрона» «Сочи» допустил по своим воротам семь ударов, пропустив четыре мяча.

Статистика для ставок

«Рубин» забил четыре мяча в двух матчах чемпионата

«Сочи» пропустил семь мячей за две игры нового сезона

«Сочи» пока не открыл счет своим голам в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1.84, а на «Сочи» — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.75.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.90.

Прогноз: в это матче чувствуется явный перевес на сторону «Рубина», если говорить о фаворите матча.

«Сочи» выглядит несобранным и, будто, не готовым к Российской Премьер-лиге. Хочется верить, что команда остановить свое падение в ближайших турах.

Основная ставка победа «Рубина» в матче за 1.84.

Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей в матче

Дополнительная ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.20.