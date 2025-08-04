ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоАрендная агония. Пять отчаянных трансферов «Манчестер Юнайтед» после Шешко FC 26Режим карьеры FC 26: Топ нововведений предстоящего футсима Жерсон«Зенит» — ЦСКА 1:1. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:55
    • «Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛ
  • 15:43
    • Гол Дзюбы помог «Акрону» добыть ничью в матче против «Спартака»
  • 18:02
    • Норрис — победитель Гран-при Венгрии, Пиастри — второй
  • 20:57
    • Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над «Черноморцем»
  • 20:53
    • «Факел» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги
  • 17:57
    • «Балтика» смогла удержать победу в матче против «Оренбурга»
  • 17:11
    • «Спартак» Кострома и «Нефтехимик» поделили очки в матче Первой лиги
    Все новости спорта

    «Рубин» разберется в матче против «Сочи»

    Рубин — Сочи: прогноз на футбол и ставка за 1.84

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Рубин Прогнозы на Сочи Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
    4 августа «Рубин» и «Сочи» сыграют в 3-м туре Российской Премьер-лиги. Начало матча — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Августа 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 20:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: после стартовых двух туров РПЛ «Рубин» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав четыре балла.

    В активе казанского клуба одна победа и ничья. Команда смогла поразить ворота соперников четыре раза, пропусти в свои два.

    Рубин — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом туре «Рубин» выиграл матч против «Ахмата» со счетом 2:0. Голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

    Во втором туре казанский клуб смог уйти от поражения в игре против «Зенита». «Рубин» отставал 0:2 к началу второго тайма, однако завершил встречу ничейным результатом — 2:2.

    Вновь отличился полузащитник Велдин Ходжа. А на 90-й минуте счет сравнял нападающий Мирлинд Даку.

  • Путь в никуда. Как «Манчестер Юнайтед» разрушает собственное будущее
  • У «Манчестер Юнайтед» по-прежнему нет долгосрочного плана развития
  • Вчера

    • Не сыграют: травмированы защитники Даниил Кузнецов и Урош Дрезгич.

    Состояние команды: «Рубин» хорошо начал нынешний сезон РПЛ, показав хладнокровие и характер.

    Казанский клуб обладает солидным набором игроков в атаке и готов к надежной игре в обороне, что показал матч против «Ахмата».

    Ключевой потерей можно назвать травму защитника Уроша Дрезгича. Сербский футболист получил травму крестообразных связок и пропустит большую часть сезона.

    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочи» ужасно начал сезон. В первых двух турах команда не одержала ни одной победы.

    Команда располагается на последней, 16-й, строчке в турнирной таблице. Разница мячей после двух матчей — 0:7.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в первом туре «Сочи» разгромно проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:3 в гостевой игре.

    Во втором раунде «Сочи» был разгромлен «Акроном» со счетом 0:4 при домашних трибунах.

    Не сыграют: травмирован нападающий Павел Мелешин.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Сочи» на старте чемпионата выглядит слабо. Команда пока не забила ни одного мяча в двух турах РПЛ.

    Хуже эту ситуацию делает ужасная игра в обороне. В матче против «Акрона» «Сочи» допустил по своим воротам семь ударов, пропустив четыре мяча.

    Статистика для ставок

    • «Рубин» забил четыре мяча в двух матчах чемпионата

    • «Сочи» пропустил семь мячей за две игры нового сезона

    • «Сочи» пока не открыл счет своим голам в этом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1.84, а на «Сочи» — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.75.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.90.

    Прогноз: в это матче чувствуется явный перевес на сторону «Рубина», если говорить о фаворите матча.

    «Сочи» выглядит несобранным и, будто, не готовым к Российской Премьер-лиге. Хочется верить, что команда остановить свое падение в ближайших турах.

    Основная ставка победа «Рубина» в матче за 1.84.

    Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей в матче

    Дополнительная ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осака — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Жирона — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сеара — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Таусон — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Витория — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Анисимова — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легечка — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рубин — Сочи: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 04.08.202520:00. «Рубин» разберется в матче против «Сочи»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры