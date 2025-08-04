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    Модрич: «Милан» не создан для посредственности

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о целях своей команды перед началом сезона.

    Лука Модрич — полузащитник «Милана»
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    Лука Модрич — полузащитник «Милана»

    «Я считаю, что "Милан" не создан для посредственности, ведь мы все знаем эту команду. Семь титулов в Лиге чемпионов — это не шутка. Поэтому мы не должны довольствоваться попаданием в Лигу чемпионов, думая, что мы и так хороши. Попадание в Лигу чемпионов — это лишь первый шаг.

    "Милан" должен достичь максимально возможного уровня. Мне нравится побеждать; стремление к победе — часть меня. Попадание в Лигу чемпионов — это минимум. Когда я говорю другим, что играю за "Милан", все этого и ожидают», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

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    • Напомним, что хорватский полузащитник пополнил состав «Милана» этим летом, подписав годичный контракт с клубом. Новый сезон Серии А для «россонери» начнется с 23-го августа матчем против «Кремонезе».

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