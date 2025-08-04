Модрич: «Милан» не создан для посредственности

Полузащитниквысказался о целях своей команды перед началом сезона.

«Я считаю, что "Милан" не создан для посредственности, ведь мы все знаем эту команду. Семь титулов в Лиге чемпионов — это не шутка. Поэтому мы не должны довольствоваться попаданием в Лигу чемпионов, думая, что мы и так хороши. Попадание в Лигу чемпионов — это лишь первый шаг.

"Милан" должен достичь максимально возможного уровня. Мне нравится побеждать; стремление к победе — часть меня. Попадание в Лигу чемпионов — это минимум. Когда я говорю другим, что играю за "Милан", все этого и ожидают», — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что хорватский полузащитник пополнил состав «Милана» этим летом, подписав годичный контракт с клубом. Новый сезон Серии А для «россонери» начнется с 23-го августа матчем против «Кремонезе».