Семак — о ничьей с ЦСКА: Были моменты, чтобы забить второй мяч

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 3-го тура РПЛ против(1:1).

«В любом случае это потеря очков, независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать. К сожалению, пропустили в первом тайме необязательный гол, было много подходов, но нам не хватало количества игроков, которые шли бы в завершение. Были моменты, чтобы забить второй мяч. Во втором тайме приходилось рисковать, наверное, уже устали, теряли концентрацию.

Что было неправильно в моменте с пропущенным мячом? Здесь мы сыграли нормально, заблокировали, но здесь и мастерство нападающего Алеррандро, который принял и быстро пробил, хоть удар и получился не сильным, но был точным.

Как оценю игру Вендела? В концовке устал, конечно, но в целом играл очень активно и полезно, мог забить, но попал в защитника. Пять очков после трех туров мало? Конечно, мало», — сказал Семак «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ахмата» 9-го августа.