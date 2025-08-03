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    Семак — о ничьей с ЦСКА: Были моменты, чтобы забить второй мяч

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате своей команды в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «В любом случае это потеря очков, независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать. К сожалению, пропустили в первом тайме необязательный гол, было много подходов, но нам не хватало количества игроков, которые шли бы в завершение. Были моменты, чтобы забить второй мяч. Во втором тайме приходилось рисковать, наверное, уже устали, теряли концентрацию.

    Что было неправильно в моменте с пропущенным мячом? Здесь мы сыграли нормально, заблокировали, но здесь и мастерство нападающего Алеррандро, который принял и быстро пробил, хоть удар и получился не сильным, но был точным.

    Как оценю игру Вендела? В концовке устал, конечно, но в целом играл очень активно и полезно, мог забить, но попал в защитника. Пять очков после трех туров мало? Конечно, мало», — сказал Семак «Матч ТВ».

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