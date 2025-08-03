«Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛ

Фрагмент матча Фото: t.me/pfccskamoscow
Армейцы вышли вперед на 33-й минуте. Игрок ЦСКА Алеррандро получил пас от Матвея Кисляка и пробил точно в левый нижний угол.
«Зенит» сумел сравнять счет на 76-й минуте. Судья назначил пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — ЦСКА 1:1
Голы: 0:1 Alerrandro (33'), 1:1 Александр Соболев (пенальти) (76')
После этого матча «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции с тем же количеством баллов.