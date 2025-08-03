«Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛ

сыграл вничью с(1:1) в матче 3-го тура российской Премьер-лиги.

Армейцы вышли вперед на 33-й минуте. Игрок ЦСКА Алеррандро получил пас от Матвея Кисляка и пробил точно в левый нижний угол.

«Зенит» сумел сравнять счет на 76-й минуте. Судья назначил пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — ЦСКА 1:1 Голы: 0:1 Alerrandro (33'), 1:1 Александр Соболев (пенальти) (76')

После этого матча «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции с тем же количеством баллов.