«Факел» набрал 6 очков. В прошлых двух турах клуб обыграл костромский «Спартак» и «Уфу». Уже сейчас хозяева занимают 4-е место. Теперь у них есть шанс побороться за самые высокие места.
«Сокол» имеет 2 очка. За два тура команда дважды сыграла вничью, причем в обоих случаях 0:0. Гости выиграли три последних матча против «Факела». Возможно, в этот раз клубу удастся прервать свою безвыигрышную серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: «Факел» — фаворит за 1.72, на ничью дают 3.25, на победу «Сокола» — 5.80.
- Эксперты LiveSport: не ждут от игры высокой результативности. Ставки аналитиков доступны в прогнозе.
- Искусственный интеллект: ставит на победу «Сокола» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Факел» — «Сокол» смотрите на LiveCup.Run.
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