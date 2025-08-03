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    «Факел» — «Сокол»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Факел» примет «Сокол» в матче третьего тура Первой лиги России. Встреча состоится 3 августа в 19:00 мск.

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    «Факел» набрал 6 очков. В прошлых двух турах клуб обыграл костромский «Спартак» и «Уфу». Уже сейчас хозяева занимают 4-е место. Теперь у них есть шанс побороться за самые высокие места.

    «Сокол» имеет 2 очка. За два тура команда дважды сыграла вничью, причем в обоих случаях 0:0. Гости выиграли три последних матча против «Факела». Возможно, в этот раз клубу удастся прервать свою безвыигрышную серию.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: «Факел» — фаворит за 1.72, на ничью дают 3.25, на победу «Сокола» — 5.80.

    • Эксперты LiveSport: не ждут от игры высокой результативности. Ставки аналитиков доступны в прогнозе.

    • Искусственный интеллект: ставит на победу «Сокола» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Факел» — «Сокол» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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