приметв матче третьего тура Первой лиги России. Встреча состоится 3 августа в 19:00 мск.

«Факел» набрал 6 очков. В прошлых двух турах клуб обыграл костромский «Спартак» и «Уфу». Уже сейчас хозяева занимают 4-е место. Теперь у них есть шанс побороться за самые высокие места.

«Сокол» имеет 2 очка. За два тура команда дважды сыграла вничью, причем в обоих случаях 0:0. Гости выиграли три последних матча против «Факела». Возможно, в этот раз клубу удастся прервать свою безвыигрышную серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: «Факел» — фаворит за 1.72, на ничью дают 3.25, на победу «Сокола» — 5.80.

Эксперты LiveSport: не ждут от игры высокой результативности. Ставки аналитиков доступны в прогнозе.

Искусственный интеллект: ставит на победу «Сокола» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Сокол» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.