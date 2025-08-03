Факел — Сокол: прогноз на футбол и ставка за 1.90

3 августа в 3-м туре Первой лиги сыграют «Факел» и «Сокол». Начало матча — в 19:00 по мск Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирная таблица: «Факел» начал хорошо новый сезон в Первой лиге. Команда стартовала с двух побед в двух матчах.

Клуб набрал шесть очков и показывает разницу мячей — 2:0. Предстоящая игра станет для «Факела» при домашних трибунах.

Последние матчи: в первом туре «Факел» минимально обыграл «Спартак» Кострома (1:0). Забитым мячом отличился Белайди Пуси.

Во втором туре «Факел» был сильнее «Уфы» со счетом 1:0. В самой концовке матча победный гол забил Илья Гапонов.

Не сыграют: травмирован защитник Макс Дзиов. У защитника перелом голени.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Факел» пока не пропускал в этом сезоне Первой лиги. Команда оправдывает статус одного из фаворитов на повышение.

Однако клуб страдает от отсутствия креатива в атаке. «Факел» нанес всего пять ударов в створ в пяти матчах.

«Сокол»

Турнирная таблица: «Сокол» после двух матчей нового сезона Первой лиги набрал два балла.

Команда пока не забила и не пропустила на старте чемпионата. Данный матч станет вторым для «Сокола» в гостях.

Последние матчи: в первом туре «Сокол» сыграл вничью против клуба «Нефтехимик» (0:0). Команды нанесли всего три удара в створ на двоих.

Во втором туре «Сокол» имел преимущество в игре против «Чайки». Команда перебила соперника по ударам в створ — 8:3. Однако итоговый счет матча 0:0.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Сокол» пока не смог найти свою игру. Несмотря на преимущество в последнем матче, команде не хватило креатива в атаке.

Следующий матч команда проведет дома против «Черноморца». «Сокол» надеяться обрести уверенность в играх против сильных соперников.

Статистика для ставок

«Факел» сыграл «на ноль» в первых матчах сезона

«Сокол» пока не забил в новом сезоне

«Факел» имеет проблемы с составом перед матчем

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается явным фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев оценивается в коэффициент 1.45. Ничейный результат принимается с 3.75, а победа «Сокола» — 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.40 и 1.51.

Прогноз: ожидаем не самую результативную игру в этом матче.

Ставка: Тотал меньше 2.00 в матче за 1.90.

Прогноз: можно сыграть на ожидании равной игры.

Ставка: Ничья в матче за 3.75.