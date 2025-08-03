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    «Факел» пропустит первый мяч в сезоне от «Сокола»?

    Факел — Сокол: прогноз на футбол и ставка за 1.90

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Сокол»
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    Футбольный клуб «Факел»
    3 августа в 3-м туре Первой лиги сыграют «Факел» и «Сокол». Начало матча — в 19:00 по мск Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Августа 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 19:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
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    «Факел»

    Турнирная таблица: «Факел» начал хорошо новый сезон в Первой лиге. Команда стартовала с двух побед в двух матчах.

    Клуб набрал шесть очков и показывает разницу мячей — 2:0. Предстоящая игра станет для «Факела» при домашних трибунах.

    Последние матчи: в первом туре «Факел» минимально обыграл «Спартак» Кострома (1:0). Забитым мячом отличился Белайди Пуси.

    Во втором туре «Факел» был сильнее «Уфы» со счетом 1:0. В самой концовке матча победный гол забил Илья Гапонов.

    Не сыграют: травмирован защитник Макс Дзиов. У защитника перелом голени.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Факел» пока не пропускал в этом сезоне Первой лиги. Команда оправдывает статус одного из фаворитов на повышение.

    Однако клуб страдает от отсутствия креатива в атаке. «Факел» нанес всего пять ударов в створ в пяти матчах.

    «Сокол»

    Турнирная таблица: «Сокол» после двух матчей нового сезона Первой лиги набрал два балла.

    Команда пока не забила и не пропустила на старте чемпионата. Данный матч станет вторым для «Сокола» в гостях.

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    • Последние матчи: в первом туре «Сокол» сыграл вничью против клуба «Нефтехимик» (0:0). Команды нанесли всего три удара в створ на двоих.

    Во втором туре «Сокол» имел преимущество в игре против «Чайки». Команда перебила соперника по ударам в створ — 8:3. Однако итоговый счет матча 0:0.

    Не сыграют: все в строю.

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    Состояние команды: «Сокол» пока не смог найти свою игру. Несмотря на преимущество в последнем матче, команде не хватило креатива в атаке.

    Следующий матч команда проведет дома против «Черноморца». «Сокол» надеяться обрести уверенность в играх против сильных соперников.

    Статистика для ставок

    • «Факел» сыграл «на ноль» в первых матчах сезона

    • «Сокол» пока не забил в новом сезоне

    • «Факел» имеет проблемы с составом перед матчем

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается явным фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев оценивается в коэффициент 1.45. Ничейный результат принимается с 3.75, а победа «Сокола» — 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.40 и 1.51.

    Прогноз: ожидаем не самую результативную игру в этом матче.

    Ставка: Тотал меньше 2.00 в матче за 1.90.

    Прогноз: можно сыграть на ожидании равной игры.

    Ставка: Ничья в матче за 3.75.

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    Факел — Сокол: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 03.08.202519:00. «Факел» пропустит первый мяч в сезоне от «Сокола»?
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