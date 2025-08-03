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    • Челестини прокомментировал ничейный результат ЦСКА в матче против «Зенита»
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    Челестини прокомментировал ничейный результат ЦСКА в матче против «Зенита»

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    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
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    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «Первая половина первого тайма прошла с большим преимуществом "Зенита", но потом нам удалось забить гол? Честно говоря, мы немного меняли (игру). Просто "Зенит" очень хорошая команда и нам пришлось немного помучиться вначале, потому что у нас не держался мяч для построения атаки. Каждый раз, когда мы шли вперед, мяч возвращался назад. Но потихоньку начали лучше играть и стали больше выходить в атаку.

    Опять же, "Зенит" играет в очень хороший прессинг, непросто выходить из‑под него, потом мы начали из него выходить и строить атаки. Когда мы начали пасовать, то забили замечательный гол.

    Не было мысли поменять Алеррандро? "Девятки" — они всегда особенные. Зачастую они не очень хорошо играют, но ты же просишь забить гол. В этом матче я поставил на Али, ему нужен гол. Правильно вы сказали, до гола он играл не так. Но "девятка" должна быть на поле, чтобы забивать. Я очень рад, что он забил. Надеюсь, этот гол будет первым из многих.

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    • Пенальти справедлив? Не имею обыкновения говорить о судействе. Вы, журналисты, всё видели. Есть VAR, есть судьи, я должен верить тому, какое решение предлагается», — передает слова Челестини «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Рубина» 9-го августа.

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