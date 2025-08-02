Зинченко может перейти в «Фулхэм»

Левый защитникможет сменить клубную прописку и перейти в «Фулхэм», сообщает Give Me Sport

По информации источника, лондонский клуб заинтересован в украинском футболисте и рассматривает его в качестве усиления на фоне договорённости о продолжении работы с главным тренером Марку Силвой. Руководство «Фулхэма» ценит европейский опыт Зинченко, включая его выступления в Лиге чемпионов. Переговоры с игроком и его окружением продолжаются с июня.

«Арсенал» готов расстаться с 28-летним украинцем и оценивает его трансфер в €17,3 млн.

Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года. В минувшем сезоне он провёл 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.