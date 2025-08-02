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    Зинченко может перейти в «Фулхэм»

    Футбол Футбол Англии Арсенал Фулхэм Трансферы
    Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко может сменить клубную прописку и перейти в «Фулхэм», сообщает Give Me Sport.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    По информации источника, лондонский клуб заинтересован в украинском футболисте и рассматривает его в качестве усиления на фоне договорённости о продолжении работы с главным тренером Марку Силвой. Руководство «Фулхэма» ценит европейский опыт Зинченко, включая его выступления в Лиге чемпионов. Переговоры с игроком и его окружением продолжаются с июня.

    «Арсенал» готов расстаться с 28-летним украинцем и оценивает его трансфер в €17,3 млн.

    Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года. В минувшем сезоне он провёл 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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