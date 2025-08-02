Мбаппе давал показания по делу Хакими

Бывший форвард «ПСЖ»в 2023 году выступил в качестве свидетеля по делу защитника клуба, которого обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает L'Équipe

«Мы обсуждали эту тему неоднократно и всегда относились к ней крайне серьёзно. Прежде всего, мы — не дикари. А во-вторых, с начала карьеры были готовы к тому, что подобные ситуации могут возникнуть.

Ашраф уважительно относится к женщинам. Я никогда не видел, чтобы он вёл себя неподобающе, даже в состоянии опьянения. Ни от кого из наших общих знакомых я не слышал, что он когда-либо переступал границы», — приводит издание слова Мбаппе с допроса.

Ранее защита Хакими подтвердила, что прокуратура настаивает на предъявлении обвинительного заключения по делу 2023 года. В случае признания вины футболисту грозит до 15 лет лишения свободы.