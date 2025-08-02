Тренер «Ньюкасла»: Знаю, где находится Исак, благодаря СМИ

Главный тренервысказался о будущем в команде форварда

«На самом деле, я знаю, где он находится, благодаря СМИ. С этой точки зрения мне сложно вдаваться в подробности. Ситуация далека от идеала и довольно сложная.

В пятницу мне сообщили о предложении по нему, и оно было отклонено, ещё до того, как я о нём узнал. Люди в Англии разбираются с ситуацией. Я не знаю, что будет дальше. С нашей точки зрения, мы по-прежнему поддерживаем Алекса всеми возможными способами, и я хотел бы снова увидеть его в футболке "Ньюкасла".

Мы можем иметь дело только с реальностью. Реальность такова, что у нас было первое предложение от "Ливерпуля", и, по-моему, оно было отклонено. Посмотрим, что будет дальше.

Подписание игроков всегда сложно проходит. Мы просто стараемся делать то, что считаем правильным. Я не могу говорить о других клубах, это не мне решать», — приводит слова Хау Daily Mail.

Александер Исак перешел в «Ньюкасл» в 2022 году из «Реал Сосьедад» за 70 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провел 42 матча, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач.