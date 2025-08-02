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    Баринов: Тяжело, но главное — победа

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    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу своей команды над «Пари НН» (3:2).

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Тяжелая неделя была — три матча. Никто не жалуется, но мало времени на восстановление. Я отыграл все три игры. Тяжело, но главное — победа. Конечно, мы разбираем соперников, мы знали их стиль, ничего нового они не преподнесли. Играющая команда, она дает играть, но вот три сегодня получили.

    В раздевалке говорили, что надо быстро забить второй гол и уже играть по счету. Нелепые ошибки приводят к нервозности и нервной концовке», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «Локомотив» сыграет против «Спартака» на своем поле 9 августа.

    «Железнодорожники» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 3 матчах.

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