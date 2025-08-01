Винисиус: Я уже многого достиг, но мои мечты далеки от завершения

Полузащитниквысказался о своих ближайших целях.

«Я уже многого достиг, но мои мечты далеки от завершения. Хочу выиграть больше трофеев с клубом, выиграть самые важные турниры со сборной и продолжать вдохновлять следующее поколение верить в себя.

Самая большая мечта — оставить наследие, выходящее за рамки футбола, особенно с учетом всей работы по улучшению системы образования в Бразилии, которую я выполняю через свой фонд», — цитирует Винисиуса GQ.

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Ранее была информация, что Винисиус может покинуть «Реал» уже этим летом.