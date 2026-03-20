21 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Севилья — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Севилья»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят неудачный сезон. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» на 5 очков оторвалась от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» с треском уступили «Барселоне» (2:5).

До того команда не смогла переиграть «Райо Вальекано» (1:1). Да и поединок с «Бетисом» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Севилья» победила один раз. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Севилья» традиционно неудачно противостоит «Валенсии». В пяти последних очных поединках команда уступила дважды при 3 ничьих.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» всеми силами стараются отдалиться от опасной зоны. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на 6 зачетных баллов опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» уступили «Овьедо» (0:1).

До того команда сумела одолеть «Алавес» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Осасуне» (1:0).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Летучие мыши» довольно крепки, однако стабильностью не блещут. Да и клубный лазарет все никак не опустеет.

При этом «Валенсия» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато севильцам команда не проигрывает уже 3 года.

«Летучие мыши» уже вряд ли покусятся на еврокубки. А вот закрепиться в районе экватора турнирной таблицы команда вполне способна.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Севилья» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.55.

Прогноз: «Красно-белые» являются сугубо домашней командой, тогда как «Валенсия» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Севильи» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

