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    Талалаев: Можно с 45 очками стать пятым в чемпионате, а можно десятым

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о целях команды на текущий сезон.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Место будет зависеть не только от того, сколько очков берем мы. Будет зависеть от того, как сыграют наши соперники. Можно с условно 45 очками стать пятым или шестым в чемпионате, а можно стать десятым. Поэтому ориентиры четкие у нас не прописаны. На встрече с руководителем мы договорились, что глобальные точные цели будут описаны к закрытию трансферного окна, когда уже невозможно будет внести изменения, когда будет понятна конкурентоспособность нашего состава, нашей игры, насколько она будет приносить результат», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас у «Балтики» четыре очка и третье место в турнирной таблице РПЛ.

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