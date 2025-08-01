Талалаев: Можно с 45 очками стать пятым в чемпионате, а можно десятым

Главный тренервысказался о целях команды на текущий сезон.

«Место будет зависеть не только от того, сколько очков берем мы. Будет зависеть от того, как сыграют наши соперники. Можно с условно 45 очками стать пятым или шестым в чемпионате, а можно стать десятым. Поэтому ориентиры четкие у нас не прописаны. На встрече с руководителем мы договорились, что глобальные точные цели будут описаны к закрытию трансферного окна, когда уже невозможно будет внести изменения, когда будет понятна конкурентоспособность нашего состава, нашей игры, насколько она будет приносить результат», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас у «Балтики» четыре очка и третье место в турнирной таблице РПЛ.