Ежов: Не имею никаких обид на «Крылья Советов»

Новобранец «Сочи»раскрыл некоторые подробности своего расставания с «Крыльями Советов».

«У меня никаких обид на Самару нет. Надеюсь, у них на меня тоже. Углубляться я не вижу смысла. Там слишком много всяких нюансов, и обо всех, к сожалению, я рассказать не могу. Просто пришлось так расстаться. Не буду говорить, кто прав, кто виноват, но пусть все будут друзьями.

Я очень благодарен Самаре. Это пять лет моей жизни как‑никак. Глупо это отрицать. Были хорошие времена и плохие, но я всегда буду это вспоминать с теплотой. Понятное дело, для любого человека выступать в РПЛ — это успех.

Понятно, что‑то могло сложиться лучше, что‑то хуже, но грех на это жаловаться. Я безумно рад, что я вообще в футболе, в РПЛ. У России такое население, а я образно один из 500 человек, которые играют на высоком уровне. Я счастлив», — сказал Ежов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица РПЛ

За самарский клуб 27-летний Ежов провел пять сезонов и был игроком основного состава. Летом 2025 года он перебрался в «Сочи» на правах свободного агента, подписав контракт на три года.