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    Дьекереш высказался, почему он взял 14-й номер в «Арсенале»

    Футбол Футбол Англии Арсенал
    Форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал выбор 14-го номера. Ранее под ним играл экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри.

    Виктор Дьекереш
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    Виктор Дьекереш

    «Конечно, я знаю историю. Честно говоря, доступных номеров было не так много. Выбор был невелик. Но, конечно, этот вариант был доступен. Поэтому, когда я понял, что это самый простой выбор, я его и сделал. Я не собираюсь сравнивать себя с тем, чего он добился в своей карьере. Особенно здесь.

    Я просто хочу заниматься своим делом и демонстрировать свои качества. Конечно, он был потрясающим игроком, но не таким, как я. Я просто хочу заниматься своим делом», — приводит слова Дьёкереша ВВС.

    В минувшем сезоне Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

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