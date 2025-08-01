Дьекереш высказался, почему он взял 14-й номер в «Арсенале»

Форвард «Арсенала»прокомментировал выбор 14-го номера. Ранее под ним играл экс-нападающий сборной Франции

«Конечно, я знаю историю. Честно говоря, доступных номеров было не так много. Выбор был невелик. Но, конечно, этот вариант был доступен. Поэтому, когда я понял, что это самый простой выбор, я его и сделал. Я не собираюсь сравнивать себя с тем, чего он добился в своей карьере. Особенно здесь.

Я просто хочу заниматься своим делом и демонстрировать свои качества. Конечно, он был потрясающим игроком, но не таким, как я. Я просто хочу заниматься своим делом», — приводит слова Дьёкереша ВВС.

В минувшем сезоне Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.