прогноз на матч 14-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.81

2 июля в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Алга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.81.

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«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» позорно сражается за сохранение прописки в элите. Команда находится на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» на 4 очка отстает от спасительной 14-й позиции. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» не смогла одолеть «Кыргызалтын» (2:2).

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Зато поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился успехом (2:0). Вот только несколько раньше команда подписала мировую с «Илбирсом» (1:1).

К слову, «Абдыш-Ата» не проигрывала в трех последних поединках. Вот только до полного выхода из кризиса еще далековато.

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Состояние команды: «Абдыш-Ата» в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч. К тому же победила команда всего два раза в текущем чемпионате. И это при девяти поражениях!

Притом, что «Абдыш-Ата» не столь продуктивно выступает в родных стенах. В семи домашних матчах команда добыла лишь одну викторию.

«Алга»

Турнирное положение: Эта команда нынче сражается за чемпионский титул. «Алга» ныне пребывает на первом месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» на 2 зачетных балла оторвалась от «Мурас Юнайтед». К тому же команда забила 29 мячей в 13 матчах, плюс еще не познала горечи поражений.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Алга» расправилась с «Барсом» (3:1).

До того команда уверенно переиграла «Мурас Юнайтед» (3:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть «Бишкек Сити» (3:1).

Ныне «Алга» находится на эмоциональном подъеме. После четырех побед подряд команда закрепилась в лидерах, однако на пятки все еще наступает вездесущий «Мурас Юнайтед».

Состояние команды: «Алга» добыла 9 побед в 13 поединках. Потенциал у команды весьма высокий, а вот пропускает она в среднем один раз за матч.

При всем при этом, в пяти поединках вне родных стен «Алга» добыла 11 очков. На выезде команда отличилась 12 забитыми мячами.

Вот только «Алга» в семи последних очных поединках уступила «Абдыш-Ата». Так что теперь появился реальный шанс прервать затянувшуюся серию неудач.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Алги» дают 1.66, а на «Абдыш-Ата» — 3.78; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.27.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.65, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.08.

Прогноз: «Алга» победила четырежды кряду, плюс максимально мотивирована закрепиться в лидерах.

2.81 Фора «Алги» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч «Абдыш-Ата» — «Алга» принесёт прибыль 1810₽, общая выплата — 2810₽

Ставка: Фора «Алги» -1.5 за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.59 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.59 на матч «Абдыш-Ата» — «Алга» принесёт чистый выигрыш 1590₽, общая выплата — 2590₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.59.

Пять причин, почему ставка зайдет