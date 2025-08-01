Бышовец: «Балтика» играет интенсивно, мотивированно

Российский тренероценил игруна старте сезона РПЛ.

«Балтика играет интенсивно, мотивированно. У команды есть агрессия. Но речь идёт и о терпимости судей. В тактике есть навязывание борьбы, когда она ведётся не по игровым принципам, а идёт сражение. На этом этапе можно говорить, что "Балтика" и хорошо усилилась. Навязывание борьбы на каждом участке поля, начиная с развития атаки соперника, разрушение игровой связи — всё это удаётся "Балтике". Пока команда на физическом и эмоциональном подъёме», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Балтика» смогла набрать четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.