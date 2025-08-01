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    Бышовец: «Балтика» играет интенсивно, мотивированно

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    Российский тренер Анатолий Бышовец оценил игру «Балтики» на старте сезона РПЛ.

    Анатолий Бышовец
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    Анатолий Бышовец

    «Балтика играет интенсивно, мотивированно. У команды есть агрессия. Но речь идёт и о терпимости судей. В тактике есть навязывание борьбы, когда она ведётся не по игровым принципам, а идёт сражение. На этом этапе можно говорить, что "Балтика" и хорошо усилилась. Навязывание борьбы на каждом участке поля, начиная с развития атаки соперника, разрушение игровой связи — всё это удаётся "Балтике". Пока команда на физическом и эмоциональном подъёме», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Балтика» смогла набрать четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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