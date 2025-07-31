«Монако» снова обыграл «Торино» в товарищеском матче

в товарищеской встрече победил итальянскийсо счетом 3:1.

В составе монегасков отличились нападающий Фоларин Балоган, защитники Кассум Уаттара и Кристиан Мависса Элеби.

Автором единственного забитого мяча в составе «гранатовых» стал Чезаре Казадей.

Российский полузащитник Александр Головин в этой игре не принимал участие.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Торино — Монако 1:3 Голы: 0:1 Фоларин Балогун (22'), 0:2 Кассум Уаттара (42'), 1:2 Чезаре Казадей (47'), 1:3 Кристиан Мависса (63') Торино: Франко Израэль (Mihai Popa, 46'), Али Дембеле, Ардиан Исмайли (Senan Mullen, 73'), Сауль Коко, Кристиано Бираги (Валентин Лацаро, 62'), Адриен Тамез (Emirhan Ilkhan, 46'), Иван Илич (Чезаре Казадей, 46'), Антонио Санабрия (Ком Бьяне-Балько, 62'), Закария Абухляль (Гвидас Гинейтис, 62'), Alessio Cacciamani (Никола Влашич, 62'), Tommaso Gabellini (Че Адамс, 62') Монако: Янн Льенар, Кассум Уаттара (Мохаммед Салису, 76'), Кристиан Мависса, Уилфрид Синго, Джордан Тезе (Крепин Дьятта, 67'), Сунгуту Магасса, Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун, Брил Эмболо (Джордж Иленихена, 73'), Люка Мишаль, Такуми Минамино Предупреждение: Али Дембеле (36')

Напомним, что вчера, 30 июля, «Монако» тоже выиграл у «Торино» с таким же счетом.