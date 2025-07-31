ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»Третьи фавориты. Чего ждать от «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ
  • 14:23
    • Даса готов покинуть московское «Динамо»
  • 13:33
    • Рубенс перешел в московское «Динамо»
  • 12:33
    • Галактионов: Вокруг Баринова в «Локомотиве» строится коллектив
  • 11:09
    • В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Луиса Энрике в «Аль-Наср»
  • 15:37
    • Ндойе стал футболистом «Ноттингема»
    Все новости спорта

    «Монако» снова обыграл «Торино» в товарищеском матче

    «Монако» — «Торино»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Товарищеские матчи Серия A Футбол Италии Торино Лига 1 Футбол Франции Монако
    «Монако» в товарищеской встрече победил итальянский «Торино» со счетом 3:1.

    Фоларин Балоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фоларин Балоган

    В составе монегасков отличились нападающий Фоларин Балоган, защитники Кассум Уаттара и Кристиан Мависса Элеби.

    Автором единственного забитого мяча в составе «гранатовых» стал Чезаре Казадей.

    Российский полузащитник Александр Головин в этой игре не принимал участие.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Торино — Монако 1:3
    Голы: 0:1 Фоларин Балогун (22'), 0:2 Кассум Уаттара (42'), 1:2 Чезаре Казадей (47'), 1:3 Кристиан Мависса (63') Торино: Франко Израэль (Mihai Popa, 46'), Али Дембеле, Ардиан Исмайли (Senan Mullen, 73'), Сауль Коко, Кристиано Бираги (Валентин Лацаро, 62'), Адриен Тамез (Emirhan Ilkhan, 46'), Иван Илич (Чезаре Казадей, 46'), Антонио Санабрия (Ком Бьяне-Балько, 62'), Закария Абухляль (Гвидас Гинейтис, 62'), Alessio Cacciamani (Никола Влашич, 62'), Tommaso Gabellini (Че Адамс, 62') Монако: Янн Льенар, Кассум Уаттара (Мохаммед Салису, 76'), Кристиан Мависса, Уилфрид Синго, Джордан Тезе (Крепин Дьятта, 67'), Сунгуту Магасса, Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун, Брил Эмболо (Джордж Иленихена, 73'), Люка Мишаль, Такуми Минамино Предупреждение: Али Дембеле (36')

    Напомним, что вчера, 30 июля, «Монако» тоже выиграл у «Торино» с таким же счетом.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спортинг» вновь обыграет «Бенфику»?!
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Шериф» взять реванш у «Утрехта»?
  • «Утрехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Казанцы уверенно обыграют «Оренбург»?
  • «Рубин» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Утрехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Партизан — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры