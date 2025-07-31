Байрамян: В «Ростове» есть кем заменить Комличенко и Осипенко

Старожил «Ростова»высказался по поводу ухода из клуба нападающегои защитника

«Стала ли команда слабее после ухода Комличенко и Осипенко? Слово "слабее" немного не подходит. От нас ушли игроки сборной России, которые постоянно играют в основном составе и это, конечно, не может не влиять на нас. Но у нас есть футболисты, способные заменить их», — сказал Байрамян «Матч ТВ».

Комличенко в летнее межсезонье отправился в «Локомотив», а Осипенко перебрался в московское «Динамо». 33-летний Байрамян играет в составе «Ростова» с 2011 года с перерывами.