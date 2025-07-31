ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне
  • 17:37
    • Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак»
  • 14:23
    • Даса готов покинуть московское «Динамо»
  • 13:33
    • Рубенс перешел в московское «Динамо»
  • 12:33
    • Галактионов: Вокруг Баринова в «Локомотиве» строится коллектив
  • 15:37
    • Ндойе стал футболистом «Ноттингема»
    Все новости спорта

    Байрамян: В «Ростове» есть кем заменить Комличенко и Осипенко

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов
    Старожил «Ростова» Хорен Байрамян высказался по поводу ухода из клуба нападающего Николая Комличенко и защитника Максима Осипенко.

    Хорен Байрамян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хорен Байрамян

    «Стала ли команда слабее после ухода Комличенко и Осипенко? Слово "слабее" немного не подходит. От нас ушли игроки сборной России, которые постоянно играют в основном составе и это, конечно, не может не влиять на нас. Но у нас есть футболисты, способные заменить их», — сказал Байрамян «Матч ТВ».

  • «Спартак» взял реванш в Ростове. Без Станковича, но с Заболотным и ошибками соперника
  • Важная победа после разгрома в РПЛ
  • Сегодня

    • Комличенко в летнее межсезонье отправился в «Локомотив», а Осипенко перебрался в московское «Динамо». 33-летний Байрамян играет в составе «Ростова» с 2011 года с перерывами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спортинг» вновь обыграет «Бенфику»?!
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Шериф» взять реванш у «Утрехта»?
  • «Утрехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Шахтёр» пробьется в 3 раунд Лиги Европы?
  • «Шахтер» Д — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Утрехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Партизан — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры