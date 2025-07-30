«Спартак» обыграл «Ростов» в матче Кубка России

одержал победу над(2:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Даниил Хлусевич на 28-й минуте и Пабло Солари на 45+3-й минуте с пенальти.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Ростов — Спартак 0:2 Голы: 0:1 Даниил Хлусевич (28'), 0:2 Пабло Солари (пенальти) (45+3') Ростов: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Андрей Лангович, Давид Семенчук, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Миронов, Даниил Шанталий, Имран Азнауров, Мохаммад Мохеби, Антон Шамонин, Tarasov A. Спартак: Илья Помазун, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Игорь Дмитриев, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Пабло Солари, Антон Заболотный Предупреждения: Антон Шамонин (15'), Давид Семенчук (17'), Мохаммад Мохеби (20')

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в группе С Кубка России с 3 очками в активе. «Ростов» — на последней 4-й позиции.

В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Акрона» 3-го августа в рамках РПЛ. «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» 2-го августа.