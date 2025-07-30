«Ростов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. За ходом матча можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Ростов — Спартак 0:0 Ростов: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Андрей Лангович, Давид Семенчук, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Миронов, Даниил Шанталий, Имран Азнауров, Мохаммад Мохеби, Антон Шамонин, Tarasov A. Спартак: Илья Помазун, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Игорь Дмитриев, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Пабло Солари, Антон Заболотный Предупреждения: Антон Шамонин (15'), (17')

Ход матча

20' Мохеби проучает «горчичник» за фол против Солари.

18' Подача с левого фланга — Одоевский выносит мяч.

17' Давид Семенчук получает «горчичник» за фол на своем фланге.

15' Антон Шамонин получает желтую карточку за фол против Дуарте.

14' Подуспокоилась игра после пары моментов, по-прежнему мяч у «Спартака». Помазун выбивает на Заболотного, но форвард не смог зацепиться за мяч.

10' Контролируют мяч по большей части времени игроки «Спартака».

7' Хлусевич бьет после подачи с левого фланга — неточно! Точнее, по мячу-то правый защитник «Спартака» попал, но не по воротам.

5' Лангович бьет головой — выше ворот!

4' Фолит Хлусевич на своем фланге против Байрамяна. Перспективная позиция для подачи в штрафную.

1' Стартовый свисток дан, «Спартак» развел мяч — матч начался!

До матча

20:43 Команды вышли на поле, прозвучит гимн России. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

20:40 Деян Станкович сегодня не будет руководить командой с кромки поля из-за дисквалификации, полученной после матча финала Пути регионов прошлого розыгрыша кубка страны.

20:35 «Ростов», в свою очередь, провел девять замен в старте по сравнению с матчем против «Динамо» — только Дмитрий Чистяков и Андрей Лангович выйдут с первых минут из состава, начинавший матч против «бело-голубых».

20:30 Несмотря на удаление в прошлом матче РПЛ, Антон Заболотный вновь в старте «Спартака». Также с первых минут сыграют Пабло Солари и Руслан Литвинов. Всего у «Спартака» восемь изменений в составе после разгрома от «Балтики» четырьмя днями ранее.

Стартовые составы

«Ростов»: Одоевский, Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.

«Ростов»

Дончане в минувшем сезоне дошли до Суперфинала Кубка России, где команда Джонатана Альбы проиграла ЦСКА — 0:0, 3:4 по пенальти.

«Ростов» начал сезон не самым лучшим образом — южане потерпели два поражения на старте РПЛ в гостевых матчах против «Зенита» (1:2) и «Динамо» (0:1).

«Спартак»

«Красно-белые» в прошлом году дошли до финала Пути регионов кубка страны, где уступила путевку в Суперфинал турнира «Ростову» со счетом 1:2.

Столичная команда начала сезон с двух домашних встреч, которые завершились по-разному — минимальная победа над махачкалинским «Динамо» (1:0) и разгромное поражение от «Балтики» (0:3).

Личные встречи

В сезоне-2024/2025 команды играли между собой пять раз. В РПЛ дважды победу одержал «Спартак» (по 3:0 дома и в гостях), в национальном кубке трижды праздновал успех «Ростов» — 1:0 в гостях и 2:1 дома в 1/4 финала Пути РПЛ и 2:1 в финале Пути регионов.

За всю историю команды встречались 74 раза. 40 побед одержал «Спартак», 20 встреч выиграл «Ростов», оставшиеся 14 матчей завершились вничью.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.