«Ростов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
20' Мохеби проучает «горчичник» за фол против Солари.
18' Подача с левого фланга — Одоевский выносит мяч.
17' Давид Семенчук получает «горчичник» за фол на своем фланге.
15' Антон Шамонин получает желтую карточку за фол против Дуарте.
14' Подуспокоилась игра после пары моментов, по-прежнему мяч у «Спартака». Помазун выбивает на Заболотного, но форвард не смог зацепиться за мяч.
10' Контролируют мяч по большей части времени игроки «Спартака».
7' Хлусевич бьет после подачи с левого фланга — неточно! Точнее, по мячу-то правый защитник «Спартака» попал, но не по воротам.
5' Лангович бьет головой — выше ворот!
4' Фолит Хлусевич на своем фланге против Байрамяна. Перспективная позиция для подачи в штрафную.
1' Стартовый свисток дан, «Спартак» развел мяч — матч начался!
До матча
20:43 Команды вышли на поле, прозвучит гимн России. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.
20:40 Деян Станкович сегодня не будет руководить командой с кромки поля из-за дисквалификации, полученной после матча финала Пути регионов прошлого розыгрыша кубка страны.
20:35 «Ростов», в свою очередь, провел девять замен в старте по сравнению с матчем против «Динамо» — только Дмитрий Чистяков и Андрей Лангович выйдут с первых минут из состава, начинавший матч против «бело-голубых».
20:30 Несмотря на удаление в прошлом матче РПЛ, Антон Заболотный вновь в старте «Спартака». Также с первых минут сыграют Пабло Солари и Руслан Литвинов. Всего у «Спартака» восемь изменений в составе после разгрома от «Балтики» четырьмя днями ранее.
Стартовые составы
«Ростов»: Одоевский, Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.
«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.
«Ростов»
Дончане в минувшем сезоне дошли до Суперфинала Кубка России, где команда Джонатана Альбы проиграла ЦСКА — 0:0, 3:4 по пенальти.
«Ростов» начал сезон не самым лучшим образом — южане потерпели два поражения на старте РПЛ в гостевых матчах против «Зенита» (1:2) и «Динамо» (0:1).
«Спартак»
«Красно-белые» в прошлом году дошли до финала Пути регионов кубка страны, где уступила путевку в Суперфинал турнира «Ростову» со счетом 1:2.
Столичная команда начала сезон с двух домашних встреч, которые завершились по-разному — минимальная победа над махачкалинским «Динамо» (1:0) и разгромное поражение от «Балтики» (0:3).
Личные встречи
В сезоне-2024/2025 команды играли между собой пять раз. В РПЛ дважды победу одержал «Спартак» (по 3:0 дома и в гостях), в национальном кубке трижды праздновал успех «Ростов» — 1:0 в гостях и 2:1 дома в 1/4 финала Пути РПЛ и 2:1 в финале Пути регионов.
За всю историю команды встречались 74 раза. 40 побед одержал «Спартак», 20 встреч выиграл «Ростов», оставшиеся 14 матчей завершились вничью.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.