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    «Ростов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — «Спартак»

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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    «Ростов» на своем поле примет «Спартак» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. За ходом матча можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!
    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Ростов — Спартак 0:0
    Ростов: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Андрей Лангович, Давид Семенчук, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Миронов, Даниил Шанталий, Имран Азнауров, Мохаммад Мохеби, Антон Шамонин, Tarasov A. Спартак: Илья Помазун, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Игорь Дмитриев, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Пабло Солари, Антон Заболотный Предупреждения: Антон Шамонин (15'), (17')

    Ход матча

    20' Мохеби проучает «горчичник» за фол против Солари.

    18' Подача с левого фланга — Одоевский выносит мяч.

    17' Давид Семенчук получает «горчичник» за фол на своем фланге.

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    15' Антон Шамонин получает желтую карточку за фол против Дуарте.

    14' Подуспокоилась игра после пары моментов, по-прежнему мяч у «Спартака». Помазун выбивает на Заболотного, но форвард не смог зацепиться за мяч.

    10' Контролируют мяч по большей части времени игроки «Спартака».

    7' Хлусевич бьет после подачи с левого фланга — неточно! Точнее, по мячу-то правый защитник «Спартака» попал, но не по воротам.

    5' Лангович бьет головой — выше ворот!

    4' Фолит Хлусевич на своем фланге против Байрамяна. Перспективная позиция для подачи в штрафную.

    1' Стартовый свисток дан, «Спартак» развел мяч — матч начался!

    До матча

    20:43 Команды вышли на поле, прозвучит гимн России. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

    20:40 Деян Станкович сегодня не будет руководить командой с кромки поля из-за дисквалификации, полученной после матча финала Пути регионов прошлого розыгрыша кубка страны.

    20:35 «Ростов», в свою очередь, провел девять замен в старте по сравнению с матчем против «Динамо» — только Дмитрий Чистяков и Андрей Лангович выйдут с первых минут из состава, начинавший матч против «бело-голубых».

    20:30 Несмотря на удаление в прошлом матче РПЛ, Антон Заболотный вновь в старте «Спартака». Также с первых минут сыграют Пабло Солари и Руслан Литвинов. Всего у «Спартака» восемь изменений в составе после разгрома от «Балтики» четырьмя днями ранее.

    Стартовые составы

    «Ростов»: Одоевский, Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

    «Спартак»: Помазун, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.

    «Ростов»

    Дончане в минувшем сезоне дошли до Суперфинала Кубка России, где команда Джонатана Альбы проиграла ЦСКА — 0:0, 3:4 по пенальти.

    «Ростов» начал сезон не самым лучшим образом — южане потерпели два поражения на старте РПЛ в гостевых матчах против «Зенита» (1:2) и «Динамо» (0:1).

    «Спартак»

    «Красно-белые» в прошлом году дошли до финала Пути регионов кубка страны, где уступила путевку в Суперфинал турнира «Ростову» со счетом 1:2.

    Столичная команда начала сезон с двух домашних встреч, которые завершились по-разному — минимальная победа над махачкалинским «Динамо» (1:0) и разгромное поражение от «Балтики» (0:3).

    Личные встречи

    В сезоне-2024/2025 команды играли между собой пять раз. В РПЛ дважды победу одержал «Спартак» (по 3:0 дома и в гостях), в национальном кубке трижды праздновал успех «Ростов» — 1:0 в гостях и 2:1 дома в 1/4 финала Пути РПЛ и 2:1 в финале Пути регионов.

    За всю историю команды встречались 74 раза. 40 побед одержал «Спартак», 20 встреч выиграл «Ростов», оставшиеся 14 матчей завершились вничью.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.

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