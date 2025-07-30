Ростов — Спартак: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.30

«Ростов» встретится со «Спартаком» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 30 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Подготовка команды: Ростовчане начинают свой путь в Кубке России с группового этапа. В группе С «Ростов» встретится со «Спартаком», «Пари НН» и махачкалинским «Динамо».

Команда далеко не лучшим образом начала новый сезон в РПЛ, проигра все 2 матча. «Ростов» занимает 13-е место в таблице после двух туров, еще не набрав ни одного балла.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 23-й минуте. «Ростов» нанес только 1 удар в створ за весь матч.

До этого команда проиграла «Зениту» со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. В этом поединке «Ростов» действовал смелее в атаке, но также не получилось зацепиться за результат.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Казалось, что ростовчане смогли не потерять свои позиции после ухода Валерия Карпина, но сейчас у команды начались проблемы.

В последних 3-х очных встречах «Ростов» дважды обыгрывал «Спартак». Сможет ли на сей раз команда доставить проблемы «красно-белым»? Большой вопрос...

«Спартак»

Подготовка команды: «Красно-белым» досталась не самая легкая группа в Кубке России. Любой соперник может доставить проблемы «Спартаку», который не очень стабилен на старте сезона.

Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ после 2-х туров, имея в своем активе 3 очка. Такой старт точно нельзя назвать удачным.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «Спартак» неожиданно проиграл на своем поле «Балтике» со счетом 0:3, пропустив все голы во 2-м тайме. «Красно-белых» подвели несколько красных карточек.

До этого «Спартак» смог обыграть махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, забив победный гол на 37-й минуте. Московская команда не дала сопернику нанести ни одного удара в створ ворот.

Состояние команды: Нельзя сказать, что «Спартак» играет стабильно. У «Ростова» точно будет шанс зацепиться за результат, ведь «красно-белые» могут провалиться в любой момент.

В прошедшем сезоне «Спартак» славился своей результативной игрой, команда была способна забить много голов, а за последние 2 матча в новом сезоне у «красно-белых» только 1 забитый мяч.

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл 3 последних матча

В последних 2-х встречах «Спартак» забил только 1 гол

В последних 3-х очных встречах «Ростов» дважды обыгрывал «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.92, победа «Ростова» — 3.85, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.30.

Прогноз: «Спартак» способен забить парочку голов. У команды будет мотивация из-за обидного поражения в прошлом поединке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 1.5 больше за 1.87.