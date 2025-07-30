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    «Красно-белые» сыграют результативно

    Ростов — Спартак: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.30

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Спартак»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    «Ростов» встретится со «Спартаком» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 30 июля и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 30 Июля 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 20:45 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Ростов»

    Подготовка команды: Ростовчане начинают свой путь в Кубке России с группового этапа. В группе С «Ростов» встретится со «Спартаком», «Пари НН» и махачкалинским «Динамо».

    Команда далеко не лучшим образом начала новый сезон в РПЛ, проигра все 2 матча. «Ростов» занимает 13-е место в таблице после двух туров, еще не набрав ни одного балла.

    Ростов — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 23-й минуте. «Ростов» нанес только 1 удар в створ за весь матч.

    До этого команда проиграла «Зениту» со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. В этом поединке «Ростов» действовал смелее в атаке, но также не получилось зацепиться за результат.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Казалось, что ростовчане смогли не потерять свои позиции после ухода Валерия Карпина, но сейчас у команды начались проблемы.

    В последних 3-х очных встречах «Ростов» дважды обыгрывал «Спартак». Сможет ли на сей раз команда доставить проблемы «красно-белым»? Большой вопрос...

    «Спартак»

    Подготовка команды: «Красно-белым» досталась не самая легкая группа в Кубке России. Любой соперник может доставить проблемы «Спартаку», который не очень стабилен на старте сезона.

    Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ после 2-х туров, имея в своем активе 3 очка. Такой старт точно нельзя назвать удачным.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «Спартак» неожиданно проиграл на своем поле «Балтике» со счетом 0:3, пропустив все голы во 2-м тайме. «Красно-белых» подвели несколько красных карточек.

    До этого «Спартак» смог обыграть махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, забив победный гол на 37-й минуте. Московская команда не дала сопернику нанести ни одного удара в створ ворот.

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    Состояние команды: Нельзя сказать, что «Спартак» играет стабильно. У «Ростова» точно будет шанс зацепиться за результат, ведь «красно-белые» могут провалиться в любой момент.

    В прошедшем сезоне «Спартак» славился своей результативной игрой, команда была способна забить много голов, а за последние 2 матча в новом сезоне у «красно-белых» только 1 забитый мяч.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл 3 последних матча

    • В последних 2-х встречах «Спартак» забил только 1 гол

    • В последних 3-х очных встречах «Ростов» дважды обыгрывал «Спартак»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.92, победа «Ростова» — 3.85, ничья — за 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.30.

    Прогноз: «Спартак» способен забить парочку голов. У команды будет мотивация из-за обидного поражения в прошлом поединке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 1.5 больше за 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ростов — Спартак?

    Матч Ростов — Спартак состоится 30 июля 2025 года в 20:45 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ростов — Спартак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ростов — Спартак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов — Спартак?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ростов — Спартак?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.92, победа «Ростова» — 3.85, ничья — за 3.70.

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    Ростов — Спартак: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 30.07.202520:45. «Красно-белые» сыграют результативно
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