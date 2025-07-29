Зайнутдинов: «Динамо» — это клуб с амбициями, поэтому я здесь

Полузащитниквысказался о своем переходе в московский клуб.

«Очень рад присоединиться к семье "Динамо". Тепло пацаны приняли. Пятерых‑шестерых человек знаю. Рад быть здесь. Нагрузки у Карпина отличаются, очень интенсивные тренировки. Прошел сборы, потихоньку прихожу в порядок. "Динамо" — это клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места. Золото — это мечта», — приводит слова Зайнутдинова пресс‑служба «Динамо».

Игрок сборной Казахстана перешел в «Динамо» из турецкого «Бешикташа». Зайнутдинов выступал за турецкий клуб с 2023 года. В минувшем сезоне футболист провел 12 матчей и сделал одну голевую передачу, пропустив часть сезона из‑за травмы.

Ранее 27-летний полузащитник выступал в России за ЦСКА и «Ростов».