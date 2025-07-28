Брейдо: Об уходе Роши из ЦСКА пока говорить рано

Директор по коммуникациямвысказался о возможном подписании полузащитника аргентинскогое и уходе защитникаиз ОАЭ.

«Завтра у Лионеля заключительные тесты на "ВЭБ Арене", после чего сделка будет близка к завершению.

Финансовые возможности многих арабских клубов, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет. Но пока рано говорить о чем-либо предметном», — написал Брейдо на своей странице в социальной сети.

Ранее была информация, что Верде переберется в стан ЦСКА на правах аренды на этот сезон, а вот Роша может быть продан за 6 миллионов евро.

Календарь и таблица РПЛ

В активе ЦСКА в настоящий момент четыре очка и восьмое место в турнирной таблице РПЛ.