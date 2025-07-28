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    Защитник сборной Бразилии может стать игроком «Спартака»

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    «Спартак» нацелился на подписание защитника сборной Бразилии и «Атлетико Минейро» Гильерме Араны. Об этом сообщает Globo.

    Гильерме Арана может перейти в «Спартак»
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    Гильерме Арана может перейти в «Спартак»

    Стало известно, что «Спартак» готов заплатить за игрока обороны 8 млн евро. «Красно-белые» в скором времени сделают официальное предложение «Атлетико Минейро» о трансфере.

    В составе сборной Бразилии Арана провел 13 матчей. В нынешнем сезоне защитник принял участие за «Атлетико Минейро» в 6-и встречах и не отметился результативными действиями.

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