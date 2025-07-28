Защитник сборной Бразилии может стать игроком «Спартака»

Гильерме Арана может перейти в «Спартак» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что «Спартак» готов заплатить за игрока обороны 8 млн евро. «Красно-белые» в скором времени сделают официальное предложение «Атлетико Минейро» о трансфере.
В составе сборной Бразилии Арана провел 13 матчей. В нынешнем сезоне защитник принял участие за «Атлетико Минейро» в 6-и встречах и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» сделал Жедсону Фернандешу предложение о четырёхлетнем контракте.