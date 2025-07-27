приметв матче регулярного чемпионата Западной конференции МЛС. Старт игры в 05:30 по мск.

«Ванкувер» потерял лидерство, но по-прежнему остается на первых позициях в таблице, тем самым с каждым туром укрепляя свои шансы на проход в плей-офф.

На фоне хозяев поля «Спортинг» выглядит не очень успешным. Клуб пока что за пределами зоны плей-офф и не может похвастаться регулярными победами.

«Ванкувер» стал победителем последних двух очных встреч. Поэтому многие эксперты высоко оценивают его шансы на победу в этом матче.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров составляют 1.41 на хозяев и 6.25 на гостей.

Эксперты LiveSport ждут от «Ванкувера» сильной игры. Они предложили на него ставку.

ИИ ожидает, что матч будет за «Ванкувером» при счете 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ванкувер» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

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