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    «Ванкувер» — «Спортинг»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    «Ванкувер» примет «Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата Западной конференции МЛС. Старт игры в 05:30 по мск.

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    «Ванкувер» потерял лидерство, но по-прежнему остается на первых позициях в таблице, тем самым с каждым туром укрепляя свои шансы на проход в плей-офф.

    На фоне хозяев поля «Спортинг» выглядит не очень успешным. Клуб пока что за пределами зоны плей-офф и не может похвастаться регулярными победами.

    «Ванкувер» стал победителем последних двух очных встреч. Поэтому многие эксперты высоко оценивают его шансы на победу в этом матче.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров составляют 1.41 на хозяев и 6.25 на гостей.

    • Эксперты LiveSport ждут от «Ванкувера» сильной игры. Они предложили на него ставку.

    • ИИ ожидает, что матч будет за «Ванкувером» при счете 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ванкувер» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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