Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 27 июля 2025 года

27 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Спортинг» Канзас-Сити. Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Спортинг» Канзас-Сити, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Уайткэпс» сражаются за лидерство в своей конференции. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» на один пункт отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Ванкувер Уайткэпс» расписал паритет с «Сан Диего» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Хьюстн Динамо» (3:0). А вот поединок с «Колорадо Рэпидс» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Уайткэпс» нынче выглядят довольно уверенно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» традиционно успешно противостоит «Спортингу» Канзас-Сити. В пяти последних очных поединках команда победила32 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к лидеру.

«Спортинг» Канзас-Сити

Турнирное положение: «Спортинг» Канзас-Сити проводит бледноватый сезон. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Спортинг» Канзас-Сити на 5 зачетных баллов отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Спортинг» Канзас-Сити не смог одолеть «Нью-Йорк Сити» (1:1).

До того команда была бита «Сиэтл Саундерс» (2:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (2:1).

При этом «Спортинг» Канзас-Сити в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спортинг» Канзас-Сити относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 23 поединках чемпионата.

При этом «Спортинг» Канзас-Сити пропускает в среднем реже 2 голов за матч. А вот победила команда всего в 6 матчах чемпионата.

Команда не побеждала в 5 своих последних поединках. При этом Магомед-Шапи Сулейманов отличился всего 2 точными выстрелами в МЛС.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Уайткэпс» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Спортинг» Канзас-Сити не побеждал в 2 своих последних матчах

«Ванкувер Уайткэпс» не проигрывал в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Ванкувер Уайткэпс» неплохо атакует, и явно постарается подтянуться к лидеру.

Номинальные хозяева способны прибавить, да и «Спортинг» Канзас-Сити имеет сложности с надежностью своих тылов.

Ставка: Фора «Ванкувер Уайткэпс» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10