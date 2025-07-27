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    Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 27 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Спортинг» Канзас-Сити
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    Магомед-Шапи Сулейманов
    27 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Спортинг» Канзас-Сити. Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Спортинг» Канзас-Сити, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 27 Июля 2025 года

    Ванкувер Уайткэпс

  • Ванкувер
    •  Ванкувер Уайткэпс 05:30 Спортинг Канзас Сити

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Уайткэпс» сражаются за лидерство в своей конференции. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ванкувер Уайткэпс» на один пункт отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами в 23 матчах.

    Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Ванкувер Уайткэпс» расписал паритет с «Сан Диего» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Хьюстн Динамо» (3:0). А вот поединок с «Колорадо Рэпидс» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Уайткэпс» нынче выглядят довольно уверенно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

    Причем «Ванкувер Уайткэпс» традиционно успешно противостоит «Спортингу» Канзас-Сити. В пяти последних очных поединках команда победила32 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к лидеру.

    «Спортинг» Канзас-Сити

    Турнирное положение: «Спортинг» Канзас-Сити проводит бледноватый сезон. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спортинг» Канзас-Сити на 5 зачетных баллов отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Спортинг» Канзас-Сити не смог одолеть «Нью-Йорк Сити» (1:1).

    До того команда была бита «Сиэтл Саундерс» (2:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (2:1).

    При этом «Спортинг» Канзас-Сити в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спортинг» Канзас-Сити относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 23 поединках чемпионата.

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    При этом «Спортинг» Канзас-Сити пропускает в среднем реже 2 голов за матч. А вот победила команда всего в 6 матчах чемпионата.

    Команда не побеждала в 5 своих последних поединках. При этом Магомед-Шапи Сулейманов отличился всего 2 точными выстрелами в МЛС.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Уайткэпс» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «Спортинг» Канзас-Сити не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Ванкувер Уайткэпс» не проигрывал в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: «Ванкувер Уайткэпс» неплохо атакует, и явно постарается подтянуться к лидеру.

    Номинальные хозяева способны прибавить, да и «Спортинг» Канзас-Сити имеет сложности с надежностью своих тылов.

    Ставка: Фора «Ванкувер Уайткэпс» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити?

    Матч Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити состоится 27 июля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ванкувер Уайткэпс» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ванкувер Уайткэпс» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

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    Ванкувер Уайткэпс — Спортинг Канзас-Сити: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 27.07.202505:30. Канзасцев ждет побитие
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