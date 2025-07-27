Кечинов: С «Балтикой» придется всем тяжело в этом сезоне

Известный в прошлом футболист московского «Спартака»лестно отозвался об игре калиниградскойна старте сезона и считает, что она попортит немало крови в этом сезоне фаворитам.

«Результаты "Балтики" на старте сезона — заслуга Талалаева. Команда организована, физически хорошо готова. Есть очень интересные российские футболисты, которые показывают хороший футбол. Их действия приносят результаты в играх с топ-клубами. На данный момент "Балтика" — самая яркая команда. Они потреплют нервы всем командам в этом сезоне. С ними всем будет тяжело играть», — сказал Кечинов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В первом туре «Балтика» сыграла в гостях вничью с московским «Динамо» (1:1), а затем разгромила «Спартак» (3:0). В третьем туре она примет «Оренбург».