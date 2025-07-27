Челестини: Мы сделали полный глубокий анализ соперника

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Особенный момент — играть первый официальный матч дома. Важно провести матч лучше, чем с "Оренбургом". Важно идти по нарастающей, чтобы мы справлялись, двигались вперед. Чтобы набирали матч за матчем.

Мы сделали полный глубокий анализ соперника. У нас есть все необходимые силы и средства, которые позволяют иметь всю информацию и сделать полный анализ игроков соперника. Что касается выбора Алвеса и Алеррандро, они хорошо вышли в прошлом матче. Сегодня нам нужно, чтобы между линиями было хорошее взаимодействие. Они смогут дать необходимую динамику и работу с мячом.

Садулаев? Я его прекрасно знаю, что он хорошо может сыграть один в один, качественно действует в финальной трети. Не буду за ним следить (персонально), буду следить за своей командой, чтобы мы победили, чтобы Лечи не смог как‑то нас огорчить, ничего против нас не сделал. Будем смотреть на общекомандные действия», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

Матч начнется в 15:00 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.