ЦСКА — Ахмат: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.10 + экспертиза Билялетдинова

27 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Ахмат». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: москвичи завершили прошлый сезон российского чемпионата с 59 очками и на третьем месте в турнирной таблице.

Команда из столицы России смогла забить целых 47 мячей, а пропустила всего 21.

В этом же сезоне московская команда стартовала с ничьей и пока что идет в середине таблицы.

Последние матчи: на старте нового сезона «армейцы» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

До этого же столичная команда смогла обыграть «Краснодар» (1:0) в матче за Суперкубок России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В спаррингах «красно-синие» оказались сильнее «ОФК Белград» (4:2), «Партизана» (3:1) и «Амкала» (4:0).

Не сыграют: в стане коллектива из Москвы травмирован Родриго Вильягра.

Состояние команды: летом у руля ЦСКА встал Фабио Челестини. Он сменил на посту наставника Марко Николича, который перебрался на работу в АЕК. Перед началом сезона эксперты в один голос заявляли, что ЦСКА должен бороться за топ-3, а при удачном стечении обстоятельств даже за чемпионство.

Думается, что это сделать команде вполне по силам, но нужно подождать несколько туров и тогда все станет понятно.

«Ахмат»

Турнирное положение: команда из Грозного в прошлом сезоне выступила не ахти, стала только 14-й, угодила в «стыки», где одолела «Урал».

За 30 матчей грозненцы смогли забить 27 мячей, а пропустили целых 48.

Новый сезон начался для грозненского поражения с поражения, поэтому команда идет внизу таблицы.

Последние матчи: на прошлой неделе «зелено-белые» проиграли «Рубину» (0:2), а вот в спаррингах ахматовцы победили «Крылья Советов» (1:0) и сыграли вничью с московским «Динамо».

Что касается стыков с «Уралом», то «Ахмат» сначала уступил 1:2, а затем выиграл 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: летом у грозненцев тоже сменился тренер. Теперь наставником команды является Александр Сторожук, который сменил Сергея Ташуева. Главной задачей команды является избежать стыков и быть ближе к середине турнирной таблицы.

Первые несколько туров покажут реальную силу «Ахмата» и то, на что будет претендовать в этом сезоне.

Прогноз Рината Билялетдинова

Опытный российский специалист Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru оценил шансы команд во встрече 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат»:

Исполнители позволяли вертикально выстраивать игру и Николичу, но при нем этого не было. А при швейцарце в стартовом составе наконец стал играть Глебов, и я этим очень доволен. Таких скоростных пацанов давно не видел. Мелькнул Пиняев, Зиньковский того уже не достигнет, Макарову в «Динамо» скорость не помогает пробиться в основу. А здесь у парня есть все. Он и в полусредней позиции хорош, и чисто на правом фланге. Не случайно ЦСКА замахнулся на Пиняева, чтобы на обоих краях иметь быстрых вингеров. Не получилось, теперь будут пытаться заполучить Садулаева, потому для него эта игра особенная. Но его зачем-то перевели на фланг, где он совсем иначе себя чувствует. Поэтому и «привез» своим «обрезом» первый гол «Рубина» в Грозном. Он — игрок так называемого «подбрюшья», под Конате бы ему. И вообще слишком уж разобранным предстал «Ахмат» в первом матче. Такие ошибки в обороне свидетельствуют о том, что команда еще только формируется. Думаю, ЦСКА легко выиграет типа 3:0 и Мусаев на сей раз отметится голами. Ринат Билялетдинов

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд

«Ахмат» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей

В последней очной игре «Ахмат» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.15, а победа «Ахмата» — в 5.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: ЦСКА, конечно, сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа ЦСКА с форой-1 за 2.10.

Прогноз: вряд ли мы увидим много голов и поставим на то, что «Ахмат» не сможет забить в этой игре.

Ставка: «Ахмат» не забьет за 2.00.