ЦСКА — Ахмат: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.10 + экспертиза Билялетдинова

ЦСКА
Ахмат
ЦСКА
Турнирное положение: москвичи завершили прошлый сезон российского чемпионата с 59 очками и на третьем месте в турнирной таблице.
Команда из столицы России смогла забить целых 47 мячей, а пропустила всего 21.
ЦСКА — Ахмат: коэффициенты букмекеров
В этом же сезоне московская команда стартовала с ничьей и пока что идет в середине таблицы.
Последние матчи: на старте нового сезона «армейцы» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).
До этого же столичная команда смогла обыграть «Краснодар» (1:0) в матче за Суперкубок России.
В спаррингах «красно-синие» оказались сильнее «ОФК Белград» (4:2), «Партизана» (3:1) и «Амкала» (4:0).
Не сыграют: в стане коллектива из Москвы травмирован Родриго Вильягра.
Состояние команды: летом у руля ЦСКА встал Фабио Челестини. Он сменил на посту наставника Марко Николича, который перебрался на работу в АЕК. Перед началом сезона эксперты в один голос заявляли, что ЦСКА должен бороться за топ-3, а при удачном стечении обстоятельств даже за чемпионство.
Думается, что это сделать команде вполне по силам, но нужно подождать несколько туров и тогда все станет понятно.
«Ахмат»
Турнирное положение: команда из Грозного в прошлом сезоне выступила не ахти, стала только 14-й, угодила в «стыки», где одолела «Урал».
За 30 матчей грозненцы смогли забить 27 мячей, а пропустили целых 48.
Новый сезон начался для грозненского поражения с поражения, поэтому команда идет внизу таблицы.
Последние матчи: на прошлой неделе «зелено-белые» проиграли «Рубину» (0:2), а вот в спаррингах ахматовцы победили «Крылья Советов» (1:0) и сыграли вничью с московским «Динамо».
Что касается стыков с «Уралом», то «Ахмат» сначала уступил 1:2, а затем выиграл 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: летом у грозненцев тоже сменился тренер. Теперь наставником команды является Александр Сторожук, который сменил Сергея Ташуева. Главной задачей команды является избежать стыков и быть ближе к середине турнирной таблицы.
Первые несколько туров покажут реальную силу «Ахмата» и то, на что будет претендовать в этом сезоне.
Прогноз Рината Билялетдинова
Опытный российский специалист Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru оценил шансы команд во встрече 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат»:
Статистика для ставок
- ЦСКА не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд
- «Ахмат» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей
- В последней очной игре «Ахмат» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.15, а победа «Ахмата» — в 5.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Спартак — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: ЦСКА, конечно, сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.
Ставка: победа ЦСКА с форой-1 за 2.10.
Прогноз: вряд ли мы увидим много голов и поставим на то, что «Ахмат» не сможет забить в этой игре.
Ставка: «Ахмат» не забьет за 2.00.