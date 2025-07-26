Станкович: Ты готовишься к одному всю неделю, а один эпизод все меняет

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«О какой игре мы говорим? Уже на седьмой минуте было удаление. Потому еще одно случилось в начале второго тайма. Иногда 11 на 11 сложно играть, а тут мы играли на два полевых меньше.

Ты готовишься к одному всю неделю, а один эпизод все меняет. Да, моменты были у нас. Но при счете 0:2 это невероятно сложно. Почему так произошло — это другой вопрос. Я устал говорить на эти темы.

Санкции к удаленным? Нет, конечно. Никаких санкций не будет. Первую желтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол. Если бы его сразу зафиксировали, а не через пять минут, то не было бы и предупреждения.

А удаление Заболотного — это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось.

Нужно какие‑то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своем здоровье позаботиться», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

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