17:30Динамо — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Скопинцев«Динамо» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Балтика» неожиданно разгромила «Спартак» в матче РПЛ

    «Спартак» — «Балтика»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Балтика
    В матче второго тура чемпионата России «Балтика» на выезде разгромила «Спартак» со счетом 3:0.

    «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Балтика»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков.

    Антон Заболотный и Маркинос из «Спартака» не смогли доиграть встречу из-за удалений.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Балтика 0:3
    Голы: 1:0 (45'), 0:1 Владислав Саусь (49'), 0:2 Offor C. (80'), 0:3 Николай Титков (85') Спартак: Алексей Кеняйкин, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Константин Ковалев, Олег Красильниченко, Кирилл Фольмер, Иван Козлов, Евгений Воронин, Kamenshchikov D., Murza A., Umnikov M. Балтика: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Давид Хубаев, Даниэль Мишкич, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Давид Караев, Kalistratov T., Motorin D. N. Удаление: Антон Заболотный (11')

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Спартака» осталось три очка и седьмое место в турнирной таблице, «Балтика» (4) — первая.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» снова победят?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Первая победа «Динамо» в сезоне?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Петр Ян сделает шаг к чемпионскому бою?
  • Ян — Макги. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ян — Макги
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Митчелл
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры