«Балтика» неожиданно разгромила «Спартак» в матче РПЛ

В матче второго тура чемпионата Россиина выезде разгромиласо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков.

Антон Заболотный и Маркинос из «Спартака» не смогли доиграть встречу из-за удалений.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Балтика 0:3 Голы: 1:0 (45'), 0:1 Владислав Саусь (49'), 0:2 Offor C. (80'), 0:3 Николай Титков (85') Спартак: Алексей Кеняйкин, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Константин Ковалев, Олег Красильниченко, Кирилл Фольмер, Иван Козлов, Евгений Воронин, Kamenshchikov D., Murza A., Umnikov M. Балтика: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Давид Хубаев, Даниэль Мишкич, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Давид Караев, Kalistratov T., Motorin D. N. Удаление: Антон Заболотный (11')

Календарь и таблица РПЛ

У «Спартака» осталось три очка и седьмое место в турнирной таблице, «Балтика» (4) — первая.