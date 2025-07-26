15:00Спартак — БалтикаОнлайн
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    Антон Заболотный и Маркиньос«Спартак» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
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    «Спартак» — «Балтика»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Во втором туре российской Премьер-лиге московский «Спартак» примет «Балтику». Матч состоится 26 июля на «Лукоил Арене». Начало в 15:00 мск.

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    «Спартак» удачно стартовал в прошлом туре. Пусть минимально, но «красно-белые» все же обыграли махачкалинское «Динамо» и это позволило им взять важные 3 очка.

    «Балтика» приятно удивила. Она смогла добыть ничью в поединке против московского «Динамо». Также стоит отметить, что калининградцы в межсезонье выиграли у «Зенита», поэтому «Спартаку» нельзя их недооценивать.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Спартак» — фаворит букмекеров на этот поединок. Ставки принимаются с коэффициентами 1.45 и 7.80 соответственно.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Балтика» — крепкая команда и может заставить «Спартак» знатно потрудиться. Прогноз можно прочитать здесь.

    • Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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