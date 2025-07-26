Во втором туре российской Премьер-лиге московскийпримет. Матч состоится 26 июля на «Лукоил Арене». Начало в 15:00 мск.

«Спартак» удачно стартовал в прошлом туре. Пусть минимально, но «красно-белые» все же обыграли махачкалинское «Динамо» и это позволило им взять важные 3 очка.

«Балтика» приятно удивила. Она смогла добыть ничью в поединке против московского «Динамо». Также стоит отметить, что калининградцы в межсезонье выиграли у «Зенита», поэтому «Спартаку» нельзя их недооценивать.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Спартак» — фаворит букмекеров на этот поединок. Ставки принимаются с коэффициентами 1.45 и 7.80 соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что «Балтика» — крепкая команда и может заставить «Спартак» знатно потрудиться. Прогноз можно прочитать здесь.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.