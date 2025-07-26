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    «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу

    Спартак — Балтика: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.10 + экспертиза Билялетдинова

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Балтика»
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    «Спартак»
    26 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Балтика». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Июля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 15:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: московский коллектив в прошлом сезоне смог набрать 57 очков, но финишировал только на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.

    «Красно-белые» за весь чемпионат смогли набрать 56 очков, а пропустили всего 25.

    Спартак — Балтика: коэффициенты букмекеров

    В текущем розыгрыше РПЛ москвичи стартовали с победы и пока что идут в лидирующей группе команд.

    Последние матчи: в первой игре чемпионата «народная команда» выиграла у махачкалинского «Динамо» (1:0).

    До этого в спаррингах команда из Москвы победила «Спартак» Суботицу (4:1) и «Торпедо» (3:1), но сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Прошлый сезон же столичный коллектив завершил победами над «Химками» (5:0) и «Крылья Советов» (2:0).

    Не сыграют: травмирован у команды из столицы России Тео Бонгонда.

    Состояние команды: определить готовность «Спартака» к сезону пока что крайне сложно. Да, подопечные Деяна Станковича победили на старте чемпионата, но нельзя сказать, что игра команды была какой-то потрясающей.

    В любом случае, от «Спартака» всегда ждут борьбы за титул, но получится ли у команды побороться хотя бы за медали, узнает по истечении первых 5-10 туров нового сезона.

    «Балтика»

    Турнирное положение: команда из Калининграда набрала 69 очков, выиграла Первую лигу и поднялась в классе по итогам прошлого сезона.

    За 34 матча калининградцы смогли забить 50 мячей, а пропустили всего 18.

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    • В новой кампании балтийцы стартовали с ничейного результата и пока что идут в середине турнирной таблицы.

    Последние матчи: в первом туре нового сезоне калининградский коллектив сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

    В товарищеских поединках «Балтика» проиграла «Сочи» (1:2), но выиграла у «Зенита» (2:1).

    В концовке прошлого сезона подопечные Андрея Талалаева поделили очки с «Арсеналом» (0:0), «Енисеем» (0:0) и «Черноморцем» (0:0).

    Не сыграют: в лазарете команды только Диего Луна.

    Состояние команды: летом «Балтика» смогла сохранить состав и точечно усилилась. О перспективах говорить пока что рано, однако думается, что калининградцы не должны бороться за выживание.

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    Сейчас у «Балтики» такой состав, который позволяет команде быть середняком лиги, а как оно будет на самом деле, ответ на этот вопрос получим тоже спустя несколько туров.

    Прогноз Рината Билялетдинова

    Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru дал прогноз на исход матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой»:

  • Для москвичей очень важно, чтобы как можно скорее восстановилась связка Барко — Угальде. Эффект неожиданности может преподнести именно коста-риканец, а не Заболотный. Да, Антон оказывает давление,цепляет верховые мячи, но очень прогнозируемый игрок, тем более для такой команды, как «Балтика». При мне в «Химках» он вылезал за счет косых передач Веры с левого края. Если здесь пойдут от Маркиньоса и Барко, тоже на что-то способен, но им нужен более разносторонний форвард. Сила «Спартака» все же в проникающих атаках, а не во фланговых. Тем более «Балтика» вновь сыграет очень строго, с тремя центральными защитниками и выбегающими краями. «Спартак» будет прессинговать, чем обязательно откроет форточку сзади для длинных забросов от центральных защитников в свободную зону. Эта системность будет наблюдаться. Балтийцы все это сейчас, уверен, еще раз отрабатывают на тренировках, благо не стали возвращаться в Калининград и получили два дополнительных полноценных рабочих дня. Пусть чуть потоскуют по семьям, но если добьются результата, тоску, как рукой снимет. Поставлю на ничью.
  • Ринат Билялетдинов

    • Статистика для ставок

    • «Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд

    • «Балтика» проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • В последней очной игре «Балтика» победила «Спартак» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Балтики» — в 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: хоть «Спартак» и является фаворитом, но думается, что «Балтика» если и проиграет в этой игре, то лишь минимально.

    Ставка: победа «Балтики» с форой+1 за 2.10.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне обе могут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Балтика?

    Матч Спартак — Балтика состоится 26 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Балтика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Балтики с форой+1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Балтика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Балтики с форой+1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Балтика?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Балтика?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Балтики» — в 7.70.

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