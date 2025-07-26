Спартак — Балтика: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.10 + экспертиза Билялетдинова

26 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Балтика». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: московский коллектив в прошлом сезоне смог набрать 57 очков, но финишировал только на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.

«Красно-белые» за весь чемпионат смогли набрать 56 очков, а пропустили всего 25.

В текущем розыгрыше РПЛ москвичи стартовали с победы и пока что идут в лидирующей группе команд.

Последние матчи: в первой игре чемпионата «народная команда» выиграла у махачкалинского «Динамо» (1:0).

До этого в спаррингах команда из Москвы победила «Спартак» Суботицу (4:1) и «Торпедо» (3:1), но сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлый сезон же столичный коллектив завершил победами над «Химками» (5:0) и «Крылья Советов» (2:0).

Не сыграют: травмирован у команды из столицы России Тео Бонгонда.

Состояние команды: определить готовность «Спартака» к сезону пока что крайне сложно. Да, подопечные Деяна Станковича победили на старте чемпионата, но нельзя сказать, что игра команды была какой-то потрясающей.

В любом случае, от «Спартака» всегда ждут борьбы за титул, но получится ли у команды побороться хотя бы за медали, узнает по истечении первых 5-10 туров нового сезона.

«Балтика»

Турнирное положение: команда из Калининграда набрала 69 очков, выиграла Первую лигу и поднялась в классе по итогам прошлого сезона.

За 34 матча калининградцы смогли забить 50 мячей, а пропустили всего 18.

В новой кампании балтийцы стартовали с ничейного результата и пока что идут в середине турнирной таблицы.

Последние матчи: в первом туре нового сезоне калининградский коллектив сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

В товарищеских поединках «Балтика» проиграла «Сочи» (1:2), но выиграла у «Зенита» (2:1).

В концовке прошлого сезона подопечные Андрея Талалаева поделили очки с «Арсеналом» (0:0), «Енисеем» (0:0) и «Черноморцем» (0:0).

Не сыграют: в лазарете команды только Диего Луна.

Состояние команды: летом «Балтика» смогла сохранить состав и точечно усилилась. О перспективах говорить пока что рано, однако думается, что калининградцы не должны бороться за выживание.

Сейчас у «Балтики» такой состав, который позволяет команде быть середняком лиги, а как оно будет на самом деле, ответ на этот вопрос получим тоже спустя несколько туров.

Прогноз Рината Билялетдинова

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru дал прогноз на исход матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой»:

Для москвичей очень важно, чтобы как можно скорее восстановилась связка Барко — Угальде. Эффект неожиданности может преподнести именно коста-риканец, а не Заболотный. Да, Антон оказывает давление,цепляет верховые мячи, но очень прогнозируемый игрок, тем более для такой команды, как «Балтика». При мне в «Химках» он вылезал за счет косых передач Веры с левого края. Если здесь пойдут от Маркиньоса и Барко, тоже на что-то способен, но им нужен более разносторонний форвард. Сила «Спартака» все же в проникающих атаках, а не во фланговых. Тем более «Балтика» вновь сыграет очень строго, с тремя центральными защитниками и выбегающими краями. «Спартак» будет прессинговать, чем обязательно откроет форточку сзади для длинных забросов от центральных защитников в свободную зону. Эта системность будет наблюдаться. Балтийцы все это сейчас, уверен, еще раз отрабатывают на тренировках, благо не стали возвращаться в Калининград и получили два дополнительных полноценных рабочих дня. Пусть чуть потоскуют по семьям, но если добьются результата, тоску, как рукой снимет. Поставлю на ничью. Ринат Билялетдинов

Статистика для ставок

«Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд

«Балтика» проиграла только 1 из последних 6 матчей

В последней очной игре «Балтика» победила «Спартак» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Балтики» — в 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: хоть «Спартак» и является фаворитом, но думается, что «Балтика» если и проиграет в этой игре, то лишь минимально.

Ставка: победа «Балтики» с форой+1 за 2.10.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне обе могут забить.

Ставка: обе забьют за 2.05.