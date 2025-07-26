Спартак — Балтика: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.10 + экспертиза Билялетдинова

Спартак
Балтика
«Спартак»
Турнирное положение: московский коллектив в прошлом сезоне смог набрать 57 очков, но финишировал только на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
«Красно-белые» за весь чемпионат смогли набрать 56 очков, а пропустили всего 25.
Спартак — Балтика: коэффициенты букмекеров
В текущем розыгрыше РПЛ москвичи стартовали с победы и пока что идут в лидирующей группе команд.
Последние матчи: в первой игре чемпионата «народная команда» выиграла у махачкалинского «Динамо» (1:0).
До этого в спаррингах команда из Москвы победила «Спартак» Суботицу (4:1) и «Торпедо» (3:1), но сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).
Прошлый сезон же столичный коллектив завершил победами над «Химками» (5:0) и «Крылья Советов» (2:0).
Не сыграют: травмирован у команды из столицы России Тео Бонгонда.
Состояние команды: определить готовность «Спартака» к сезону пока что крайне сложно. Да, подопечные Деяна Станковича победили на старте чемпионата, но нельзя сказать, что игра команды была какой-то потрясающей.
В любом случае, от «Спартака» всегда ждут борьбы за титул, но получится ли у команды побороться хотя бы за медали, узнает по истечении первых 5-10 туров нового сезона.
«Балтика»
Турнирное положение: команда из Калининграда набрала 69 очков, выиграла Первую лигу и поднялась в классе по итогам прошлого сезона.
За 34 матча калининградцы смогли забить 50 мячей, а пропустили всего 18.
В новой кампании балтийцы стартовали с ничейного результата и пока что идут в середине турнирной таблицы.
Последние матчи: в первом туре нового сезоне калининградский коллектив сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).
В товарищеских поединках «Балтика» проиграла «Сочи» (1:2), но выиграла у «Зенита» (2:1).
В концовке прошлого сезона подопечные Андрея Талалаева поделили очки с «Арсеналом» (0:0), «Енисеем» (0:0) и «Черноморцем» (0:0).
Не сыграют: в лазарете команды только Диего Луна.
Состояние команды: летом «Балтика» смогла сохранить состав и точечно усилилась. О перспективах говорить пока что рано, однако думается, что калининградцы не должны бороться за выживание.
Сейчас у «Балтики» такой состав, который позволяет команде быть середняком лиги, а как оно будет на самом деле, ответ на этот вопрос получим тоже спустя несколько туров.
Прогноз Рината Билялетдинова
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru дал прогноз на исход матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой»:
Статистика для ставок
- «Спартак» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд
- «Балтика» проиграла только 1 из последних 6 матчей
- В последней очной игре «Балтика» победила «Спартак» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Балтики» — в 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 3.85Крылья Советов — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Арсенал Тула — Шинник: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.10Спортинг — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: хоть «Спартак» и является фаворитом, но думается, что «Балтика» если и проиграет в этой игре, то лишь минимально.
Ставка: победа «Балтики» с форой+1 за 2.10.
Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне обе могут забить.
Ставка: обе забьют за 2.05.