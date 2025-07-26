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    «Динамо» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов»

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    Дмитрий Скопинцев
    Московское «Динамо» на своем поле примет «Ростов» в рамках 2-го тура РПЛ. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном — присоединяйтесь!

    17:17 Валерий Карпин проведет первый матч против «Ростова», который он возглавлял в периоды с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год.

    17:07 «Динамо» провел единственную замену по сравнению с прошлым матчем — вместо Дмитрия Скопинцева выйдет Александр Кутицкий с первых минут.

    У «Ростова так же изменение — вместо Роналдо в старте сыграет Тимур Сулейманов.

    Стартовые составы

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    "Динамо" Москва: Лунёв, Осипенко. Фернандес, Касерес, Кутицкий, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамале, Сергеев, Гладышев.

    "Ростов": Ятимов, Мелёхин, Прохин, Чистяков, Вахания, Лангович, Щетинин, Кучаев, Комаров, Голенков, Сулейманов.

    До матча

    "Динамо"

    Бело-голубые стартовали не лучшим образом — в 1-м туре РПЛ столичная команда сыграла вничью с "Балтикой" (1:1).

    В минувшем сезоне "Динамо" заняло итоговое 5-е место, набрав 56 очков за 30 туров при положительной разнице мячей — 61:35.

    "Ростов"

    Дончане во встрече 1-го тура РПЛ не смогли удержать преимущество против "Зенита" и потерпели минимальное поражение в гостях со счетом 1:2.

    В прошлом сезоне "Ростов" занял 8-ю строчку РПЛ, заработав 39 баллов. Разница мячей была отрицательной — 41:43.

    Личные встречи

    "Динамо" и "Ростов" встречались друг против друга 65 раз. Столичная команда выиграла 27 встреч, 21 игра завершилась вничью, в 17 оставшихся случаях успех праздновали ростовчане.

    Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.

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