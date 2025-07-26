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    Аллегри: Леау — очень сильный игрок с выдающимися качествами

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    Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об игре форварда команды Рафаэла Леау.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Леау очень хорошо проявил себя на позиции центрального нападающего. Он действовал эффективно, как и вся команда. Ребята показывают позитивные сигналы на протяжении всей предсезонной подготовки.

    Рафаэл — очень сильный игрок с выдающимися качествами. Он продолжает прогрессировать, и с учетом своего возраста сейчас находится на идеальном этапе карьеры, чтобы провести по-настоящему яркий сезон», — цитирует Аллегри Pazzi di Fanta.

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    • 57-летний Аллегри уже тренировал «Милан» с 2010 по 2014 год и выиграл с ним Серию А в сезоне 2010/2011. После этого он возглавлял «Ювентус» (2014-2019, 2021-2024).

    По итогам прошлого сезона россонери стали восьмыми в чемпионате Италии с 63 очками.

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