Аллегри: Леау — очень сильный игрок с выдающимися качествами

Главный тренервысказался об игре форварда команды

«Леау очень хорошо проявил себя на позиции центрального нападающего. Он действовал эффективно, как и вся команда. Ребята показывают позитивные сигналы на протяжении всей предсезонной подготовки.

Рафаэл — очень сильный игрок с выдающимися качествами. Он продолжает прогрессировать, и с учетом своего возраста сейчас находится на идеальном этапе карьеры, чтобы провести по-настоящему яркий сезон», — цитирует Аллегри Pazzi di Fanta.

57-летний Аллегри уже тренировал «Милан» с 2010 по 2014 год и выиграл с ним Серию А в сезоне 2010/2011. После этого он возглавлял «Ювентус» (2014-2019, 2021-2024).

По итогам прошлого сезона россонери стали восьмыми в чемпионате Италии с 63 очками.